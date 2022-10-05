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社會 社會焦點 保障人權

囂張賊專挑竹北透天厝　攀窗洗劫！名錶賤賣2500元

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北地區上月底連續發生2起民宅竊盜，一名32歲王姓男子鎖定透天住宅區下手，連續行竊得逞，將所得贓物轉手賣給鐘錶行換取現金。警方也呼籲民眾，住家加強防盜措施，隨時關閉門窗，避免宵小侵入，同時提醒店家，購買二手物品得當心，不要成為銷贓的幫兇而觸法。

▲囂張賊專挑竹北透天厝　攀窗洗劫！萬元名錶賤賣骨折價。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲王姓男子身手矯健，徒手可攀窗，可惜好身手用錯途徑，成為闖空門竊賊。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

竹北警方表示，上個月22日起陸續接獲報案，有民眾遭竊賊闖空門，竊取現金4200元以及TISSOT豪致2014節日特別款、SEIKO PROSPEX 1970復刻綠鮑潛水機械錶、Gucci Blondie腰帶等市值達9.2萬精品，警方獲報後立即成立專案小組，循線追查。

▲囂張賊專挑竹北透天厝　攀窗洗劫！萬元名錶賤賣骨折價。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼警方循線鎖定王男，確認身分後將他一舉逮捕。

▲囂張賊專挑竹北透天厝　攀窗洗劫！萬元名錶賤賣骨折價。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方擴大調閱監視器，發現2起住宅竊案均為同一人犯案，王姓男子事先勘查定行，鎖定目標後，趁著屋主離開，從排風扇的氣窗將風扇卸下後，攀爬窗口進入屋內，接著快速尋找現金或值錢商品，洗劫後從大門打開鐵捲門，大搖大擺離開，監視器清楚拍下王男行竊過程，只見他赤手空拳，甚至連口罩遮掩都沒有，非常的猖狂。

鎖定犯嫌身分後遂於犯嫌住處外埋伏查緝，一舉逮獲。據瞭解，犯嫌鎖定竹北地區透天厝下手，隨後將名錶以2500元售予鐘錶店，全案依竊盜罪移送新竹地檢署偵辦。

▲囂張賊專挑竹北透天厝　攀窗洗劫！萬元名錶賤賣骨折價。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲數萬元的手錶被王男以2500元價格賣給鐘錶店。

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