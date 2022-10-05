牆裂成「敘利亞風格」　雲林斗南建案鄰損13戶！屋主拉布條抗議

▲斗南鎮代會主席陳麗蘭及里長劉星語率多位居民拉白布條怒批建商毀損民宅，要求立即停工並賠償損失。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮僑真里今（5）日發生居民抗議建案造成鄰損事件，斗南鎮代會主席陳麗蘭及里長劉星語率多位居民拉白布條怒批建商毀損民宅，要求立即停工並賠償損失。負責建案許姓協理出示9月與住戶所簽調解書「有載明工法，以及賠償20萬元等內容」，惟住戶後來表示沒時間讓建商進屋協助修補，才會沒進度。

房屋受損嚴重的住戶蔡姓婦人指著家中牆壁龜裂處表示，主建築物已40餘年，而屋後於水利地上增建3層樓部分也達20年有，從未有龜裂狀況。從約6月份開始建案動工後，8月出現第一道裂痕開始越來越嚴重，至今除了已經能透光之外、更能從縫隙看到室外。原本兒子睡在2樓，因害怕會倒塌，現在只能睡在客廳，建商說先將樓梯拆掉後來進行牆面修復，但卻一直沒有下文。

▲蔡姓婦人指著牆壁龜裂處表示，地震時整個房子嘎嘎作響，嚇得都不敢睡覺。（圖／記者蔡佩旻攝）

營造商負責建案的許姓協理今日出面澄清，並出示9月27日與蔡婦協商後雙方簽下之調解書，許姓協理說明，建商公司重視與鄰居和睦，絕對不會不處理。至今未完成修繕，是因為住戶後來表示沒時間可以配合讓建商進屋協助修補，「調解書上均有載明工法，以及賠償20萬元等內容」。

▲蔡姓婦人住宅增建後方1至3樓與主建築體銜接處出現大型龜裂，於屋後掛上抗議布條，要求建商立即停工。（圖／記者蔡佩旻攝）

許姓協理表示，受損房舍迄今已進行過3次鑑定，雖然鑑定結果仍未出爐，但公司絕對有誠意解決問題持續協商，非如所稱置之不理，修繕部分亦儘速配合住戶時間加速進行，不用等鑑定結果。至於地震後有12戶提出有損壞，公司也會派員到現場查看，後續再與住戶協調。

▲營造公司許姓協理出示9月27日與蔡婦協商後雙方簽下之調解書，「調解書上均有載明工法，以及賠償20萬元等內容」。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣府建設處指出，縣府已在10月4日函請起、承、監造人儘速依「雲林縣建築物施工損壞鄰房事件處理程序」規定出具「安全鑑定書」，並將鑑定結果函報縣府備查。

▲受損民宅在樓梯拆除後將進行牆面修繕，但因住戶時間上無法與建商配合而拖延至今。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲受損民宅在樓梯拆除牆面龜裂明顯，整個呈現敘利亞風格。（圖／記者蔡佩旻攝）

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