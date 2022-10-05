雲林驚傳現金賄選　村長候選人10萬捐廟「換3個字」...10萬交保

▲雲林一村長候選人捐款地方廟宇10萬元，遭檢舉賄選，雲林地檢署釐清捐款賄選案情後，將其交保候傳。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署檢察官廖易翔指揮雲林縣警局刑事警察大隊、斗南分局、雲林縣調查站、雲林縣專勤隊，偵辦雲林縣大埤鄉沈姓村長候選人涉嫌現金賄選案件，昨(4日)上午發動搜索、傳喚涉案之村長及收受賄款之選民到案說明，沈姓候選人複訊後檢方認無羈押必要，以10萬元交保候傳。

雲林地檢署說明，大埤鄉村長候選人沈男於今年8月31日登記參選後，前往參加地方一家宮廟倉庫啟用典禮活動，疑似於活動中以捐款10萬元予廟方，廟方當日並逐一向到場參加之人員介紹候選人並提及「多支持」，以此方式進行賄選。

▲雲林一名村長候選人參與廟宇倉庫啟用，並捐款10萬元遭檢舉賄選。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經專案小組於10月4日前往搜索沈姓村長候選人住處，查扣捐款明細，並將沈姓村長候選人及相關廟方人員共19人帶回說明，釐清捐款賄選案情後，沈姓村長候選人以10萬元交保候傳，其餘人等則請回。

雲林地檢署表示，檢警調與政風單位積極致力於選舉查察工作，全力杜絕金錢、暴力及各種不法手段介入選舉。並再次呼籲候選人及支持者均應秉持公開、公正、公平原則投入選舉，不買票、不賣票，並提醒民眾踴躍檢舉不法，對於不法犯罪，不問對象、黨派、身分，一律嚴速偵辦。

▲雲林一名村長候選人參與廟宇倉庫啟用，並捐款10萬元遭檢舉賄選。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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