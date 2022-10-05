競選總部比創意　雲林出現「龍貓公車林內站」超吸睛

記者蔡佩旻／雲林報導

2022九合一大選投票日距今僅剩52天，候選人陸續成立競選總部。雲林縣議員邱世文今(5)日開箱參選林內鄉長競選總部藝術裝置，現場一輛「林內站-龍貓公車」超吸睛，吸引許多民眾拍照打卡，邱世文說，整體設計由美術、設計學系的彩繪團隊施作，期望能傳遞對林內未來的願景，以及未來施政發展努力的方向。

▲雲林縣議員邱世文說，「龍貓公車」做競總，讓年輕人願意走進來，搭上公車同時也可看到貼在玻璃上的政見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林內鄉長候選人邱世文競選總部，以廢棄中型巴士彩繪成「龍貓公車」今日上午公開亮相，邱世文表示：「我們跳脫傳統的思維，用親子們比較喜歡的角度去規劃去呈現我們的政見願景，也讓年輕人可以輕鬆認識台灣的選舉，跳脫傳統思維以深受年輕朋友喜愛的龍貓公車做競總，讓年輕人願意走進來，搭上公車同時也可看到貼在玻璃上的政見。」

▲雲林縣議員邱世文參選林內鄉長，競總設置龍貓公車雲林站今開箱，龍貓公車超吸睛，吸引許多民眾拍照打卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

邱世文說，今日是龍貓公車先行亮相，本週末10月8日競選總部正式成立，歡迎爸爸媽媽、阿公阿嬤和鄉親，帶著孩子來「龍貓公車」總部，拍照打卡按讚分享還可以獲得一隻小龍貓玩偶。

▲雲林縣議員邱世文參選林內鄉長競總設置龍貓公車雲林站今開箱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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