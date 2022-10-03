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考驗「S型技術」　雲林超歪路口引導線帶老司機蛇行

▲莿桐台1線與縣道156線路口標線重新劃設剛完成，但引導虛線竟是直接橫跨車道，雖然最後是連接到對面路口正確位置，宛如一個大S形曲線畫在車道上。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲莿桐台1線與縣道156線路口標線重新劃設剛完成，但引導虛線竟是直接橫跨車道，雖然最後是連接到對面路口正確位置，宛如一個大S形曲線畫在車道上。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林莿桐台1線與縣道156線路口標線重新劃設剛完成，但引導虛線竟是直接橫跨車道，雖然最後是連接到對面路口正確位置，宛如一個大S形曲線畫在車道上，讓民眾直呼照著線走更危險。對此斗南工務段長李俊儒今（3）日指出，將配合縣府工務處規劃的槽化線縮小，儘速把曲狀導引線配合調整為直線。

經記者實地訪查，幾乎沒有無任何車輛按照S型標線前進，就怕被左側的對象直行車撞上，而在右側機車道直行的騎士，也都是直接違規跨越白色槽化線；一名駕駛經驗逾30年的廖姓老司機表示，想不通畫成這樣的用意，「一不留意可能就違規，當你注意，別人卻沒注意時，從旁車眼裡看來，你就是在蛇行！」

▲莿桐台1線與縣道156線路口標線重新劃設剛完成，但引導虛線竟是直接橫跨車道，雖然最後是連接到對面路口正確位置，宛如一個大S形曲線畫在車道上。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 縣道156線路口標線重新劃設剛完成，但引導虛線竟是直接橫跨車道，雖然最後是連接到對面路口正確位置，宛如一個大S形曲線畫在車道上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

對此，工務局斗南段長李俊儒今日受訪指出，在莿桐鄉台1線、縣道156路口的導引虛線，因為槽化島畫得比較大，縣府工務處預計明日會勘，配合縣府的槽化線縮小，我們會將曲狀導引線配合調整直線，以符合民眾用路需求。另針對導引線說明，現場導引虛線並無強制性，近為「引導」作用其實是可穿越的。

▲莿桐台1線與縣道156線路口標線重新劃設剛完成，但引導虛線竟是直接橫跨車道，雖然最後是連接到對面路口正確位置，宛如一個大S形曲線畫在車道上。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲莿桐台1線與縣道156線路口標線，宛如一個大S形曲線畫在車道上，路口空照圖。（圖／記者蔡佩旻攝）

工務局斗南段說明，雲林縣政府前瞻計畫道路品質督導改善於台1線、縣道156線及中山路五岔路口交通改善會勘，主要改善原因為莿桐鄉中山路車輛北上直行時會跨越慢車道(未打方向燈)，常遭後方車輛檢舉違規跨越慢車道未打方向燈。

經雲林縣政府2022年5月20日邀集會勘結論，由雲林縣政府設置156線匯入台1線槽化線，工務局斗南段設置中山路路口行車導引線，期能讓用路人能有所依循、引導用路人減速，維護用路人行車安全。

惟此次路口改善標線未能符合用路人需求，包括槽化線面積太大及導引線位置與線型等問題，雲林縣政府已訂於10月4日召開會勘討論後續改善事宜。近期工務段辦理路口標線改善未能詳細考慮用路人觀感，造成用路人行車不便深表歉意，工務段當檢討改善。

▲莿桐台1線與縣道156線路口標線重新劃設剛完成，但引導虛線竟是直接橫跨車道，雖然最後是連接到對面路口正確位置，宛如一個大S形曲線畫在車道上。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲右側槽化線劃設範圍相當大，機車騎士為了安全寧可騎在槽化線上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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