張善政再轟桃園運動中心！　鄭運鵬陣營：別踐踏桃園人的光榮

▲針對張善政今天受訪時要鄭運鵬發一下脾氣，鄭運鵬競選總部表示，張善政再怎麼高傲，也不應踐踏桃園人的光榮，圖為鄭運鵬參加北北基台大首都圈活動。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政今天受訪時指稱關心桃園市政的人，從八德運動中心到蘆竹運動中心個案應該關心發聲，呼籲鄭運鵬委員能不能為桃園市民生一次氣？鄭運鵬競選辦公室發言人黃韋君表示，桃園市這八年進步有目共睹，張善政再怎麼高傲，也不應該踐踏桃園市的光榮，更無法抹滅桃園市這幾年來的進步。

黃韋君指出，針對張善政先生要鄭運鵬發脾氣，從參選至今，張善政時常意氣用事、亂發脾氣，桃園市民早已見怪不怪，對於張善政人格特質表示尊重，但要求鄭運鵬隨之起舞，踐踏桃園過去八年的光榮，實在令人匪夷所思。

黃韋鈞說：「桃園市這八年進步有目共睹，張善政先生再怎麼高傲，也不應該踐踏桃園市的光榮，更無法抹滅桃園市這幾年來的進步。這八年來，桃園的運動中心從0變成10個，公托從1個變成40個、親子館從2個變成22個、圖書館更是一口氣新建與改建23個。此外，包括機場捷運通車、捷運三心六線路網的擘畫、航空城計畫動工與桃園市立總圖年底完工等，許多在國民黨執政時期停滯不前的計畫，都在鄭文燦市長努力下，把不可能變成可能。這八年來桃園人口成長21萬，投資台灣三大方案有1兆7千億，桃園市就佔了2成，全國第一，大家看到桃園的改變，因此選擇桃園、肯定桃園，這是不爭的事實。」

黃韋鈞強調，張善政隨意引用高中生作業誤指桃園埤塘大幅減少，將自己從未參與過的桃園鐵路地下化，說成自己的功勞，各種爭攻諉過、便宜行事作為，便可清楚看見張善政對桃園一點都不瞭解。張善政對桃園不了解沒人怪他，但惡意污衊桃園市政言行，是對過去八年來鄭文燦市長、桃園市府人員與所有桃園市民共同努力的抹煞。張善政先生高傲自大愛發脾氣就算了，還嫌做事的人太過冷靜沉著，令人匪夷所思。

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