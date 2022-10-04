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「接錯管線」害病患胃爆裂致死　部桃外包員工搞烏龍下場曝

▲衛福部立桃園醫院陳姓外包員工2020年3月間幫忙住院病患移動做腹部超音波檢查，卻誤將氧氣筒接至鼻胃管害病人胃部爆裂，急救3個多月仍不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲衛福部立桃園醫院陳姓外包員工2020年3月間幫忙住院病患移動做腹部超音波檢查，卻誤將氧氣筒接至鼻胃管害病人胃部爆裂，急救3個多月仍不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部桃園醫院1名陳姓外包員工於2020年3月間負責幫忙推床服務，將欲接受腹部超音波檢查病人，明知沒有醫療證照，竟趁移動時擅自將病人鼻胃管線接入氧氣筒管線，導致病人胃部脹裂，院方緊急送往加護病房急救，經過4個月治療後仍因敗血性休克致死；家屬提告徐姓院長、鄭姓護理長、陳姓員工與曾姓醫師過失致死罪嫌，桃檢複訊後，根據徐姓院長、鄭姓護理長與曾姓醫師說詞，偵結予以不起訴處分，陳姓員工則依過失致死罪嫌提起公訴。

桃檢調查，年約30餘歲的陳姓男子係部桃醫院外包員工，負責幫忙推送病床等工作，2020年3月18日上午8時許，陳男被指派推送住院病人至1樓接受腹部超音波檢查，陳男明知非醫療人員不得從事任何醫療行為，僅能移動病人之醫療輔助行為，如要使用氧氣須由護理師備妥氧氣、物品或病歷資料，經傳送人員與護理師確認後再送病人至指定目的地。

未料陳男未先與醫護人員確認後即自行操做管線，將病人之鼻胃管物接到氧氣筒，導致氧氣進入病人胃部，造成病人胃部破裂，病人同日接受剖腹探查手術再轉至加護病房急救，仍於同年7月22日因敗血性休克併發多重器官衰竭等致死，家屬事後對部桃徐姓院長、鄭姓護理師、曾姓醫師與陳姓男子4人提告。

陳男在檢方複訊時辯稱，剛到公司不久，不太清楚工作內容，因當時帶他的資深員工要他把管線接一接，但自己卻跑去去抽菸，所以自己研究與自己接，不知道可以向護理師確認，更不知道接錯管線的影響這麼大等語，陳也坦承自己沒有相關醫療證照。

鄭姓護理長聲稱，個案發生在上午8時許，當時是病房交班時段，一名護理師要應對近10位病人，且需一床一床交接給下一班護理師，可能在還沒處理到個案病人就發生傳送人員接錯管線情況，案發當時她並不在場，後來要到病房探視病人時，病人已不在病房內。

檢方查出，醫院醫療團隊發現病人身體不適時，第一時間有擦薄荷油與鼻胃管引流等處置，後續也經過剖腹手術治療，依情況安排在加護病房治療照護，由於病人有糖尿病、心律不整與慢性腎病變等多重慢性疾病，醫護人員已件醫療上之注意，病人住院時發生肺炎與呼吸衰竭等症狀導致死亡。

檢方偵結，陳姓員工依過失致死罪嫌起訴，其餘徐姓院長、鄭姓護理長與曾姓醫師予以不起訴處分。

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