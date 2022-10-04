高虹安競辦稱感謝狀格式誤植　「這兩人」皆轟：說謊、卸責

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安上週六參加「董事長開講」活動後，遭民進黨痛批為造勢大會，隨後又有網友爆料，到場協助辦理的人皆收到署名「高虹安競選辦公室」的感謝狀。對此，國民黨新竹市長參選人林耕仁競辦發言人徐維遠開轟，高虹安選擇用謊言來卸責；民進黨立委王定宇4日也質疑，「為什麼要說謊是格式誤植？」

徐維遠3日表示，根據網友爆料，協助辦理的民眾都有收到署名「高虹安競選辦公室」的感謝狀，內容寫明「感謝參與新竹市長候選人高虹安競選辦公室所舉辦之董事長開講活動」。徐維遠說，先前民進黨質疑「董事長開講」活動就是高虹安造勢大會，但高虹安競辦卻否認，稱高虹安是受邀參加；他想問，若高是受邀參加，怎麼又用競辦名義發感謝狀？狠酸「這就是一場造勢助講大會，你知道、我知道、獨眼龍也知道，就是高虹安不知道？」

徐維遠指出，既然名嘴們都風塵僕僕來到新竹，為何高虹安不大方承認就好？遇到質疑卻選擇用謊言來卸責，如果他是當天的協助幹部 ，看到高虹安競辦這種說法，心裡肯定在淌血，因為高虹安言語之中，根本充滿著背叛。

針對高虹安競辦回應「感謝狀版本是誤植會檢討」一事，王定宇4日批評，感謝的名字是手寫的，表示現場參與群眾的名單是在高虹安競辦手裡，受邀的來賓會知道現場群眾姓名，還會發感謝狀？自己辦的造勢活動，為什麼要說謊是格式誤植，若是格式誤植還能夠知道與會群眾名字？

王定宇狠嗆高虹安，「能負責一點點嗎？不要每次有功勞，就是自己的功勞；出事了，就是別人的錯，自己永遠不會犯錯，什麼都是別人的錯！」

民眾黨高虹安競選辦公室發言人徐千晴昨日表示，高虹安是受邀參加「董事長開講」活動，新竹市民自動自發上網登記，並實名制入座，沒有任何虛假，並非個人造勢大會；而感謝狀版本則為誤植，會再檢討。

▲高虹安稱感謝狀版本為誤植。（圖／翻攝自王定宇臉書）