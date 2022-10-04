韓國瑜高雄復出了！柯志恩曝半小時會面內容　脫口合體時間

記者賴文萱／高雄報導

年底九合一大選，國民黨啟動助選團，成員中名單包括前高雄市長韓國瑜，他今（4）日也南下高雄跟國民黨高雄市長候選人柯志恩碰面。柯志恩稍早證實，已經跟韓市長會面過，2人對談約30分鐘左右，韓市長有特別提到，高雄還是一個充滿希望的城市，有機會的話，還可以談談高雄如何跟國際接軌、如何讓高雄基層勞工、人民有更好的生活待遇，大概是用輕鬆的方式對話，沒有太多談到選戰策略。

▲前高雄市長韓國瑜復出輔選。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

柯志恩今日下午5點半公開受訪證實，事實上，她剛剛跟韓市長真正見過面了，韓現在人就在高雄，主要是他今天晚上有個同鄉會活動，因為非常同鄉會很想跟他聊聊天，而韓市長在參加活動時，就順便問說在那之前有空可以跟他聊聊，是非常輕鬆的場合。

▲柯志恩證實今天已在高雄跟韓國瑜會面。（圖／記者賴文萱攝）

2人今日的韓柯會大概會面對談了30分鐘左右，柯志恩笑說，韓市長變得白白胖胖，自己反而變得黑黑瘦瘦，2人狀態剛好相反。但韓市長有特別提到，高雄還是一個充滿希望的城市，有機會的話，還可以談談高雄如何跟國際接軌、如何讓高雄基層勞工、人民有更好的生活待遇，大概是用輕鬆的方式對話，沒有太多談到選戰策略。韓也有談到他認為的高雄未來，2人也有談到彼此家人的近況，是很輕鬆的茶敘。

至於外界關注韓柯2人何時會正式合體？柯志恩表示，韓市長是國民黨助選團副團長，未來有機會到不同地方、幫不同的人造勢或宣講，後續韓團隊應該事先會跟媒體發布，尊重他們團隊做法。但她也脫口2人第一場合體時間，10/10韓會有一些公開活動，但還是尊重韓市長主動發布的訊息，由他們來發布。

▲柯志恩脫口跟韓國瑜公開合體時間點。（圖／記者賴文萱攝）

另外，媒體也問到9/30在高雄首場造勢後，韓是否有一些想法？柯志恩表示，沒有特別聊到這部分，因為跟韓市長家人本身是熟的，所以也聊聊彼此家人狀況，很輕鬆的對話而已。

柯志恩表示，她的風格跟韓市長風格非常不一樣，也沒辦法複製他的選戰策略，所以不會在這層面上多做討論，也因為才30分鐘對談時間，更沒有特別聊到陳其邁，純粹就是閒聊。

韓國瑜近日重新回歸，擔任國民黨九合一助選團副團長，2日晚間，更現身國民黨台北市議員王鴻薇的募款餐會，更以20萬元拍賣出一罈有他親筆簽名的「韓國瑜酒」，再現人氣。