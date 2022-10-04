鄭文燦論文涉抄襲...鄭運鵬控選舉花招　張善政批民進黨雙標

▲針對鄭文燦論文被指抄襲案，鄭運鵬只說是選舉花招！國民黨桃園市長參選人張善政今（4）日表示，民進黨就是雙標的代表。（圖／記者沈繼昌攝翻）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員參選人游智彬昨（3）日揭露桃園市長鄭文燦論文抄襲，根本就是林智堅論文門的2.0版；國民黨桃園市長參選人張善政今（4）日受訪時表示，鄭文燦論文被指控抄襲後，鄭運鵬馬上跳出來說這是選舉花招，張善政因此質疑「批評鄭文燦的論文就是選舉花招，民進黨抹黑我張善政就要屈打成招，是嗎？你們的雙標還有下限嗎？」

此外，針對副總統賴清德說台北市是疫情的開始，羅智強分析說要棄（陳時中）保鄭（運鵬）？張善政認為，台北市是疫情的開始，覺得疫情從哪裡開始並不重要，重要的是，誰做的錯誤決策讓疫情蔓延。大家回想一下，當初不就是陳時中與鄭文燦袒護「3+11」政策，造成一個大破口嗎？桃園機場的諾富特之亂有交代了嗎？民進黨執政就是這個樣子。

針對蘆竹運動中心，張善政認為，任何一個關心桃園市政建設的人，從前陣子的八德運動中心到日前的這個蘆竹運動中心，都應該出來關心發聲，他也要呼籲鄭運鵬委員：「這次能不能為我們桃園市民生一次氣？即使一下下也好，我認為民進黨執政就是豆腐渣工程的保證，更是綠豆渣工程的保證。」

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