針對金星發出第二封公開信　謝國樑：盼正義彰顯

圖、文／謝國樑競選辦公室提供

謝國樑針對金星的第二封公開信。

大家好，我是基隆市長候選人謝國樑：

我要針對前兩天民進黨兩位議員李坤城及張灝瀚對我提出不實的指控提出嚴厲的譴責。我要用實際的情況告訴大家，他們對我的指控是錯誤惡意而且違法的。

我曾經說過，這一筆借貸，是由金星公司簽約，但是在合約的附表中有提到是三家公司共同聯貸。其中有兩家是境外公司，而三家的負責人跟大股東都是我。當他們質疑金星一家公司不能做這樣的借貸以後，我就已經說明清楚其他兩家是境外公司，用公司自己本身的錢也就是以美金做短期的借貸。其中有一家，就是發行《我的少女時代》華聯國際的母公司Vantage Metro，另外一家則是All Aspect。負責人也都是我。

然而，在記者會當中，兩位議員去謊稱我涉及欺騙！他們說其中有一家並不是境外公司而是台灣公司，叫做公誠興業，這是完全不實的指控。他們也因為謊稱這是台灣公司因此如果用美金是不是等於涉及洗錢等，這些都是非常嚴重的指控！最重要的是，這些完全不是事實。

所以，我在今天要針對兩位議員提出選罷法第104條意圖使人不當選的告訴，並且在同時公布當年金星及對方簽的主約裡面第九頁的附表，把這三家公司的金額分配比例正式公布出來，告訴大家民進黨是會用假的、捏造的內容來達成攻擊及指控我的目的。就如同我所說的：或許這件事情要水落石出需要更多的時間，正義要彰顯也一定會等到選後，但是我並不在意；我可以繼續等，不要說是60天，600天我都會等！

如同近日張淑娟女士被污衊時的據理力爭，我會學習這樣的精神，一定會等到這件事情的水落石出，然後這些人必須要對我的污衊付出實際代價。也要讓社會大眾知道這就是當年黃俊英的假走路工案的基隆版。我有耐心，也有時間，一定等到那一天的到來。