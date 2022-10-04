快訊／還侯友宜清白！　游毓蘭獲警大回函：博士報考資格合乎規定

▲侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／新北報導



新北市長侯友宜警察大學的博士學位，遭到對手民進黨新北市長參選人林佳龍質疑，而警大校長陳檡文又因在第一時間強調「沒發聲明」，讓相關話題不斷延燒。對此，立委游毓蘭特別用國會辦公室去函向警大詢問，今（4）日獲警大回函，認侯符合當年招生簡章報考博士班入學資格之規定，且侯論文、指導教授與審查委員之組成，均符合當時之規定，並無違反程序或學術倫理之處。

游毓蘭在臉書貼文指，身為侯友宜、陳檡文的同學，又曾經當過警大發言人，對於這次母校成為蔻蔻退場期間的墊檔戲碼，期期以為不可，特別發文請警察大學說明。

▲游毓蘭獲警大回函。（圖／游毓蘭提供）

警大回應如下：

一、 侯友宜於1999年報考警察大學犯罪防治研究所博士班資格，招生委員會根據當時的相關規定，法律授權組成之審查委員認定同等學力部分，認符合當年招生簡章報考博士班入學資格之規定，而入學甄試口試的委員七位有大法官、教育部次長、外校的專家學者組成，極為嚴謹慎重。

二、 犯罪防治研究所博士生修業年限為三至七年，經查侯友宜之博士班修業時間為五年，符合相關規定…另經查侯市長之論文研究、指導教授與審查委員之組成，均符合當時之規定，並無違反程序或學術倫理之處。

游毓蘭指出，早在1972年大學法修正時，當時第三十四條，即有學士得逕行攻讀博士的規定。無論是警大，或前身中央警官學校，向來也鼓勵實務與警政學術研究結合；因此1999年犯罪防治所博士班時的招生簡章規定「從事法務警政…相關工作公務員年資累計滿10年」，已經有18年從警經驗侯友宜報考，也通過嚴格的資格審查，當然可以逕行攻讀博士。

游毓蘭表示，一個正常的學位授予訊息澄清，卻因為捲入林佳龍吹響號角的選戰攻防，而成為剪不斷、理還亂的糾葛，令人質疑警大立場不公，過去這十天，她收到無數學長、同學、學弟妹，甚至是社會大眾的殷殷垂詢，都懷疑警大也被政治介入施壓，居然連「前校長」侯友宜校友的資格都不敢據理陳述，如何當所有校友的母校與靠山呢？

游毓蘭強調，警大是她的母校，也是她過去職涯的主要場域，更是她的根、她的家，經過這次的事件，希望警大能夠淬鍊出更成熟的媒體處理SOP，也請行政院、內政部不要以長官身分對警大下政治指導棋，因為如果警大的校長必須要學諸葛孔明觀星象，看政治顏色，還能期待我們訓練出來的警察幹部們，做個行政中立、不畏權勢的治安守護者嗎？

