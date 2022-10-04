電子煙氾濫！7.9萬學生淪吸菸族　政府管制加熱菸祭從高課稅

國健署最新調查，7.9萬學生濫用電子煙淪為吸菸族，請問您是否同意立法院本會期儘速完成菸害防制法修法，嚴禁電子煙、管理加熱菸？ 同意 93 票 66.91 % 不同意 46 票 33.09 % 距離投票結束還有 6天18小時9分54秒 ， 自 2022-10-04 17:00:00 起 總計 139 票。

▲電子煙等新型菸品在國內違法販賣現象日益嚴重，已經多次引起家長、學校、菸防等民團關注。（圖／Unsplash）

政治中心／台北報導

電子煙等新型菸品在國內違法販賣現象日益嚴重，已經多次引起家長、學校、菸防等民團關注，國健署呼籲，請各界支持《菸害防制法》修法，透過立法讓政府強化管制菸(煙)品法源，且世界衛生組織（WHO）認定加熱菸等同傳統紙菸，應盡速納管並課稅。

事實上，此次的《菸害防制法》修正案，除了嚴禁電子煙外，為了納管加熱式菸草產品等新興菸品，財政部也同步配合修正《菸酒稅法》，對於加熱菸徵稅事宜做好法源準備。

根據立法院財政委員會今年5月16日初審通過的《菸酒稅法》修正案，未來將針對紙菸、菸絲、雪茄以外的「其他菸品」應徵稅額，採按每公斤或每千支徵收1,590元，從高課徵。

對於有立委提出，主管機關應每2年邀集財政、經濟、醫療、公共衛生及相關領域學者專家針對菸稅進行評估、適度逐步調整應徵稅額。

財政部長蘇建榮當時也指出，《菸害防制法》對於菸捐有調整機制，若機制上沒問題，菸稅也會進一步檢討，財政部希望維持政院版條文通過。另外，蘇建榮也承諾，會和地方政府合作繼續查緝私菸量能。

▲民間團體共同召開記者會，呼籲延宕多年的《菸害防制法》修正案於本會期儘速完成修法，避免更多青少年受到新型菸品的毒害。（圖／Pixabay）

根據國健署的最新調查，國內國高中職生電子煙使用率分別由107年1.9%與3.4%上升至110年3.9%與8.8%，合併計算青少年電子煙使用率由107年2.7%上升至6.6%，估7.9萬學生淪吸菸族。

而調查也發現了兩項主要原因，第一、青少年使用電子煙的主要是因為「朋友都在吸」（國中生：34.8%、高中職生：26.7%）；第二，國中、高中職生使用電子煙分別有16.7%與21.4%是因為「口味或味道較好」。

青少年使用電子煙的情形到底有多嚴重？事實上，包括全國家長會長聯盟、中華民國中小學校長協會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、台灣醫界菸害防制聯盟、董氏基金會等五大團體，在今年九月也曾出面共同召開記者會，呼籲延宕多年的《菸害防制法》修正案於本會期儘速完成修法，避免更多青少年受到新型菸品的毒害。

民團認為，超過18年未修訂的《菸害防制法》修正案還擱置立法院中，導致應該被禁止的電子煙，在網路世界琳瑯滿目，夜市也是隨手可買；目前雖有14個縣市訂定自治條例限制，但大多數縣市並未從源頭禁止，只規範未成年與禁菸場所禁止使用，呼籲中央盡快修訂統一明確的法令。