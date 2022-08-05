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1年429件！新北裁罰電子煙違規　未成年持菸具最大宗

▲▼ 衛生局稽查電子煙實體店面 。（圖／新北市衛生局提供）

▲衛生局稽查電子煙實體店面。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

「新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例」去年8月6日上路，截至今年7月底共裁罰429件，總計裁罰金額133萬元，其中未滿18歲者使用或持有電子煙及加熱式菸具181件最多，禁菸場域違規吸食電子煙142件次之，第三為違規販賣電子煙、加熱式菸具及其零組件，共計裁罰85件。

新北衛生局指出，為避免青少年接觸電子煙，造成尼古丁成癮，衛生局、警察局與教育局結合各級學校加強菸害防制宣導及稽查，發現有許多同學因好奇電子煙，向同學借用或買來嘗試而誤觸法律，提醒家長要多留意孩童，別因好奇心而觸法。

▲▼ 衛生局稽查電子煙實體店面 。（圖／新北市衛生局提供）

衛生局強調，已多次輔導及稽查轄內電子煙實體店面，針對網路部分，近期亦發現電子煙賣家為了規避上架平台的查緝，改以糖果圖片或以水果、茶類等用語代表煙油口味，企圖規避稽查。衛生局提醒，只要查獲有違法販賣電子煙、加熱式菸具及其零組件事實，皆依法開罰，最高可處10萬元罰鍰。

衛生局陳潤秋局長提醒，根據衛生福利部食品藥物管理署於111年上半年進行電子煙油檢驗，有高達9成1含有尼古丁，許多國際研究證實，電子煙對健康危害多，包括影響發育中的大腦、心血管系統和呼吸系統等。提醒有吸菸的民眾為自己、為健康、為周遭愛您的人趕緊戒菸，加入戒菸行列，請立即撥打免付費戒菸專線0800-636363，一起守護家人的健康。

▲▼ 衛生局稽查電子煙實體店面 。（圖／新北市衛生局提供）

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