「朋友都在吸」7.9萬青少年吸電子煙　家長團體籲速修法禁止

▲家長團體和菸害防制團體籲加速菸害防制法修法。（圖／全國家長會長聯盟提供）

記者楊惠琪／台北報導

全國家長團體與菸害防制團體今（26日）召開記者會指出，據國健署調查，推估全台有7.9萬名青少年正在使用電子煙，包括2.3萬名國中生及5.6萬名高中職生，使用主因是「朋友都在吸」，呼籲立法院不要忙著選舉，本會期應儘速通過《菸害防制法》修法。

新竹市補教協會理事長彭俊橙說，兒子在國三時遭同學霸凌，被同學「強制索取」2千元去買電子煙，兒子上大學一度也開始吸電子煙，兒子說「現在年輕人大家都抽電子煙、加熱菸」。台北市家長會長協會理事長周季平也說，一開學就有國中與高中生家長求助，孩子說班上大家都抽電子煙，學長姐是供應商。

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中華民國中小學校長協會常務監事洪珮瑀表示，用法律保障下一代健康真的不能再等，讓年輕人不碰任何菸品、不受菸商誘惑、了解新型菸品的危害，為了年輕人的健康及未來，懇請行政院、立法院、衛福部應儘速完成《菸害防制法》修法。

台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事郭斐然指出，世界衛生組織警告，菸草公司的目標，是要讓下一代持續對尼古丁成癮，新型菸品就是菸商的新武器，無論電子煙還是加熱菸，都是尼古丁成癮，有些電子煙產品甚至1 cc就含有50毫克的尼古丁，約2至3包菸的尼古丁含量，含量反而增加。

臺灣兒科醫學會副秘書長、三總小兒科部主任陳錫洲醫師說，因電子煙成癮而累積過量尼古丁，可能導致危害正在發育中青少年的神經系統，無論哪一種菸品，都含尼古丁，一旦成癮後停用，會產生「戒斷症狀」，變得焦慮、易怒、坐立難安、注意力無法集中。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘說，一個班級才40個學生，竟然可以搜出30幾套電子煙具，而且都是相同款式系列，顯示菸商已深入班級、深入校園，他呼籲，政府勿再拖延，務必儘速完成相關修法。