菸害防制修法慢半拍　五大團體籲儘速修法「禁電子煙」

▲五大團體共同召開記者會呼籲立院本會期儘速修訂《菸害防制法》。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

電子煙等新型菸品在國內違法販賣現象日益嚴重，包括全國家長會長聯盟、中華民國中小學校長協會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、台灣醫界菸害防制聯盟、董氏基金會等五大團體，今（5日）共同召開記者會，呼籲延宕多年的《菸害防制法》於本會期儘速完成修法，避免更多青少年受到新型菸品的毒害。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，超過 15 年未修訂的《菸害防制法修正草案》還擱置立法院中，導致應該被禁止的電子煙，在網路世界琳瑯滿目，夜市也是隨手可買；目前雖有14 個縣市訂定自治條例限制，但大多數縣市並未從源頭禁止，只規範未成年與禁菸場所禁止使用，呼籲中央盡快修訂統一明確的法令。

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林清麗還說，根據國健署資料，今年 1到6 月 14 縣市共取締 620 件違規案件、開罰 169 萬元，但去年光是透過董氏基金會代為檢舉的違法販賣案件就高達 3434 件，顯見電子煙氾濫程度。

中華民國中小學校長協會理事長張信務說，美國從2019年8月起爆發「電子煙相關肺傷害(EVALI)」個案，其中8成是35歲以下的年輕人，最年輕通報案例13歲，死亡案例最小為15歲，政府應及早因應。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘說，目前尚有8個縣市未立法規範，不少家長擔心自己的孩子暴露在菸品危害中，法案不應該一國兩制，呼籲立法院此會期務必通過《菸害防制法》修法，及早禁止有害的新型菸品。