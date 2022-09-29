　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大學老師販毒！叫學生領貨　還免費送大麻毒煙...荒唐師5罪起訴

▲電子煙「NO」！宜蘭電子煙自治條例草案預訂2020年上路。（圖／記者游芳男攝）

▲大學老師販賣大麻電子煙給學生，師生3人皆被起訴。（示意圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

北市某大學的林姓男老師涉嫌從美國購入大麻膏後，請葉姓學生領取包裹後，林再將含大麻膏的電子煙交給葉男，另一部份則五度賣毒電子煙給謝姓學生。宜蘭地檢署調查後，認定三人犯行明確，依違反毒品危害防制條例起訴。其中，賣毒煙給學生的林姓惡師，被檢察官依五項販毒、兩項轉讓毒品罪起訴。

林與謝、葉2人為師生關係，今年6月間，林、謝透過Telegram聯絡一名自稱「傑夫」的美國人訂購大麻膏，葉提供收件人資訊並負責收貨。傑夫某日將大麻膏寄出，抵達台灣後，經航空警察局開箱查驗發現，裡面裝有6瓶外包裝為蜂蜜的罐裝物體，總計毛重共3625.5公克，並驗出大麻成分。

檢警循線調查，得知葉在8月15日下午3時許將前往其所經營的店鋪領取航空快捷包裹，羅東警分局前往該處立刻當場查獲，葉坦承犯行外，同時供出共犯林、謝。

進一步調查後發現，林男負責販售含大麻膏成分的電子煙，6月他先在台北木柵動物園捷運站河堤，無償轉讓2支給謝，7月再以每支1200元的價格賣5支給謝；另外，林也曾在6月無償轉讓14支電子煙給葉。

檢方認為，3人彼此間有犯意聯絡及行為分擔，依違反毒品危害防制條例起訴，考量3人均坦承犯行，建請法官依法減輕其刑。

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／開放國門！　外交部：10／13恢復簽證便捷措施
指甲看健康！「長橫紋」恐是生病徵兆　患病時間愈長紋路愈粗
杜汶澤結婚17年「環島補蜜月」！曬45歲辣妻比基尼
傳董事長遭撤職　鏡電視3點回應
資生堂千金披白紗炸出「35F渾圓雙球」　甜嫁學弟老公
看診沒帶健保卡！神人曝「手機1畫面」免付押金
快訊／龍山寺女廁驚見女屍　現場留2張紙條內容曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中21歲富家子被控偷200元耳機　收判決書隔天陳屍百貨公司

法拍標到農地卻內有墓園！　買家紅漆噴「遷葬」洩憤...下場慘了

台南查非法外來人口　移民官是摔角高手...秒制伏失聯移工！　

快訊／龍山寺女廁驚見女屍　清潔員嚇壞！現場留2張紙條內容曝

大學老師販毒！叫學生領貨　還免費送大麻毒煙...荒唐師5罪起訴

傳性教學片給人妻！小王問：豐胸霜有抹嗎　夫綠爆卻敗訴原因曝

少婦戀上遊藝場21歲鮮肉！3月戀情「擊碎8年婚」　夫挽不回怒求償

「天空斷橋」驚悚墜落1死1傷！業者偷工減料奪命　賠580萬緩起訴

台中獲補助2輛市價1400萬緩撞車　10月上路！讓車主員警安心

新竹市議員顏政德詐領助理費　再遭判刑4年4月

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

台中21歲富家子被控偷200元耳機　收判決書隔天陳屍百貨公司

法拍標到農地卻內有墓園！　買家紅漆噴「遷葬」洩憤...下場慘了

台南查非法外來人口　移民官是摔角高手...秒制伏失聯移工！　

快訊／龍山寺女廁驚見女屍　清潔員嚇壞！現場留2張紙條內容曝

大學老師販毒！叫學生領貨　還免費送大麻毒煙...荒唐師5罪起訴

傳性教學片給人妻！小王問：豐胸霜有抹嗎　夫綠爆卻敗訴原因曝

少婦戀上遊藝場21歲鮮肉！3月戀情「擊碎8年婚」　夫挽不回怒求償

「天空斷橋」驚悚墜落1死1傷！業者偷工減料奪命　賠580萬緩起訴

台中獲補助2輛市價1400萬緩撞車　10月上路！讓車主員警安心

新竹市議員顏政德詐領助理費　再遭判刑4年4月

潘武雄引退賽倒數　門票剩不到千張

家裡出現「軟爛海豹、白眼殭屍」超傻眼！來看金萌獎10張爆笑睡姿

快訊／開放國門！　外交部：10月13日全面恢復簽證便捷措施

吳克群《披荊斬棘》名次竟滑落！　背後原因超暖：這才是我來的意義

高掛三問看板檢視政績　姚正玉單挑對手沈家鳳

台中21歲富家子被控偷200元耳機　收判決書隔天陳屍百貨公司

防金控福委會護航大股東　金管會擬加強管理、納入規範

糖鐵五分車延駛嘉義高鐵站拚「10／8通車」　交部履勘提25缺失

領先對手推動保政策！　蔣萬安「動保三箭」：寵物保險、設狗公園

陳時中盼選情撥雲見日　柯文哲酸「太慢了」：雲都是他帶來的

老公偷吃小孩同學的媽　正宮無畏走光猛撲小三

社會熱門新聞

「兒子車禍了」婦徘徊街頭找人　真相催淚

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

即／龍山寺女廁驚見女屍　現場留2張紙條內容曝

李朝卿涉貪更二審　81罪刑期逾400年

辣妹酒駕撞死人開庭　辯：不知撞真人還假人

楊梅清潔隊員約泡溫泉　遭漩渦捲入溺斃

10槍轟太陽會分會長　槍手連大哥都叫他瘋狗

屏東角頭父喪封街！「20勞斯萊斯、20藍寶堅尼」當禮車

即／國一北上五股聯結車「折甘蔗」　回堵4公里

桃園男遭行道路樹壓死！妻求國賠連3次敗訴

控林智堅抄襲！余正煌律師將找「這大咖」當證人

西螺廢棄工廠大火驚見「謎樣生物」

苗栗仙山再傳墜崖！採藥女摔深谷身亡

即／林森北路民宅火警！居隔民眾受困待救

更多熱門

相關新聞

2022宜蘭嚴選優質米競賽　冬山馬啟亮奪冠

2022宜蘭嚴選優質米競賽　冬山馬啟亮奪冠

2022宜蘭嚴選優質米競賽最終回官能品評，28日於宜蘭縣農會舉辦，經過一連串激烈競爭及稻米界專家多方品評後，最終由冬山鄉農會馬啟亮農友奪下冠軍米王寶座，亞軍為三星地區農會劉明全農友、季軍為三星地區農會吳炎昌農友，另宜蘭市農會楊來本農友則榮獲最佳人氣獎。

軍營旁「一甲地」全種大麻　市價估6億

軍營旁「一甲地」全種大麻　市價估6億

困清水地熱溪床27車！1車又滅頂

困清水地熱溪床27車！1車又滅頂

宜蘭2022鯖魚節10/1登場　可免費拿尚青鯖魚

宜蘭2022鯖魚節10/1登場　可免費拿尚青鯖魚

「朋友都在吸」7.9萬青少年吸電子煙　家長團體籲速修法禁止

「朋友都在吸」7.9萬青少年吸電子煙　家長團體籲速修法禁止

關鍵字：

宜蘭大學師生大麻電子煙

讀者迴響

熱門新聞

Jennie受害案再+1！手機藏18禁小圖

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

要不要上班隨你！公司年營業額近3千萬

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

恭喜！《黑澀會》李又汝甜嫁交往13年男友

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

楊恩自爆睡了巫師啦啦隊　害她被開除

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面