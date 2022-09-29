大學老師販毒！叫學生領貨　還免費送大麻毒煙...荒唐師5罪起訴

▲大學老師販賣大麻電子煙給學生，師生3人皆被起訴。（示意圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

北市某大學的林姓男老師涉嫌從美國購入大麻膏後，請葉姓學生領取包裹後，林再將含大麻膏的電子煙交給葉男，另一部份則五度賣毒電子煙給謝姓學生。宜蘭地檢署調查後，認定三人犯行明確，依違反毒品危害防制條例起訴。其中，賣毒煙給學生的林姓惡師，被檢察官依五項販毒、兩項轉讓毒品罪起訴。

林與謝、葉2人為師生關係，今年6月間，林、謝透過Telegram聯絡一名自稱「傑夫」的美國人訂購大麻膏，葉提供收件人資訊並負責收貨。傑夫某日將大麻膏寄出，抵達台灣後，經航空警察局開箱查驗發現，裡面裝有6瓶外包裝為蜂蜜的罐裝物體，總計毛重共3625.5公克，並驗出大麻成分。

檢警循線調查，得知葉在8月15日下午3時許將前往其所經營的店鋪領取航空快捷包裹，羅東警分局前往該處立刻當場查獲，葉坦承犯行外，同時供出共犯林、謝。

進一步調查後發現，林男負責販售含大麻膏成分的電子煙，6月他先在台北木柵動物園捷運站河堤，無償轉讓2支給謝，7月再以每支1200元的價格賣5支給謝；另外，林也曾在6月無償轉讓14支電子煙給葉。

檢方認為，3人彼此間有犯意聯絡及行為分擔，依違反毒品危害防制條例起訴，考量3人均坦承犯行，建請法官依法減輕其刑。