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父親節菸商大膽邀做加熱菸市調　北市衛生局要查

▲抽菸,吸菸,肺癌,健康,加熱菸,菸害。（圖／pixabay）

▲有菸商在父親節邀約做加熱菸市調，北市衛生局要查。（示意圖／pixabay）

記者陳家祥／台北報導

近年來加熱菸等新興菸品興起，但目前相關修法草案仍未通過。董氏基金會日前指出，有民眾檢舉某跨國菸商以高於一般工讀費6倍的車馬費，在社群平台邀年輕人參加加熱菸市調座談會，行為已違法。對此，台北市衛生局表示，若有違規事實的話，會依規定裁處1萬到5萬不等的罰鍰。針對此次董氏基金會所指之案例，衛生局會再進行調查。

董氏基金會、全國家長會長聯盟、消費者文教基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會日前透過新聞稿指出，菸害防制法修正草案還在立院擱置中，目前台灣並未開放加熱菸，但竟有菸商急著進行廣告宣傳，呼籲立法院應盡速通過相關法規，也要求台北市政府衛生局也應依法取締菸商違法廣告行為。

根據新聞稿，有菸商在PTT社群中，刊登「08/08水果風味線下座談會」資訊，邀請有抽過水果口味加熱菸習慣之年輕人攜帶主機、相關產品參加，並提供參加者遠高於行情的1.5小時1500元費用，利誘年輕人參加，推廣新型菸品。

董氏基金會執行長姚思遠表示，台灣過去未曾開放新型菸品，政院版將菸害防制法修正草案朝「一禁（電子煙）一開（加熱菸）」方向，無法真正制止菸商行銷，加熱菸的時尚展示店在台灣未來恐將到處林立。

姚思遠說，目前草案仍在立法院審查的同時，但菸商不斷施壓政府開放新型菸品，還公然違法廣告宣傳、吸收年輕人、開拓佔領市場，呼籲立法院盡速修法禁止所有新型菸品是當務之急。

對此，台北市政府衛生局回應，如果有執行相關問卷，可依據台北市政府在今年3月擬訂的《新興菸品管理條例》規定，可以從展示廣告的部分做調查，若有違規事實的話，會依規定裁處1萬到5萬不等的罰鍰。針對此次董氏基金會所指之案例，衛生局會再進行調查。

另外，衛生局也補充，北市的《新興菸品管理條例》自3月上路以來，目前累積開罰41件，包含吸菸行為人、業者都有，違規樣態主要以在禁菸場所違規吸食電子菸、加熱菸為主。

▲▼董氏基金會爆料有菸商在PTT進行加熱菸市調邀請，有違法疑慮。（圖／董氏基金會提供）

▲▼董氏基金會爆料有菸商在PTT進行加熱菸市調邀請，有違法疑慮。（圖／董氏基金會提供）

▲▼董氏基金會爆料有菸商在PTT進行加熱菸市調邀請，有違法疑慮。（圖／董氏基金會提供）

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電子菸加熱菸衛生局

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