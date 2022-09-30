陳椒華嗆蘇貞昌「別當裴偉小弟」　否認介入NCC：那敢不敢送法辦？

▲陳椒華30日喊話蘇貞昌以假訊息送辦裴偉。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 陳椒華）



實習記者李密／台北報導

日前立委陳椒華質疑鏡電視於申設期間，疑似有黨政高層介入、施壓國家通訊傳播委員會（NCC），陳椒華更公布股東會音檔，引發各界熱議。鏡電視發聲明指錄音檔經過變造，蘇貞昌則回應「NCC是獨立機關，從不干預其運作。」不過，今（30）日陳椒華再次指出，錄音之中提及的蔡英文、蘇貞昌，除了否認介入外，態度依舊非常消極。她認為，蘇貞昌若矢口否認有介入NCC，就應該將鏡電視前董事長裴偉依散布謠言、假訊息移送法辦。

▲陳椒華。（資料照／記者屠惠剛攝）



對於蘇貞昌重申「從不干預NCC，勿刻意散布謠言」，陳椒華回應，必須鄭重提醒蘇貞昌，「蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥，明確要求陳耀祥在很快的速度讓鏡電視拿到執照」、「我就跟小英總統反應那天的狀況，…小英總統就立刻告訴蘇貞昌，…沒有理由去拖人家，那你一定要趕快去處理」、「所以那天他（蘇貞昌）就立刻把陳耀祥叫過去說」，都是裴偉說的話，如果蘇貞昌「否認有介入」為真，那是鏡週刊社長、鏡電視大股東裴偉本人在散布謠言、假訊息嗎？



陳椒華表示，很遺憾到現在牽扯在錄音之中的蔡英文總統、蘇貞昌院長、陳耀祥主委，除了否認介入外，對於裴偉是不是說謊，要不要追究責任，態度依舊非常消極。而裴偉則是不敢正面面對自己發言的內容。



陳椒華指出，蘇貞昌完全忽視她邀請對賭，將錄音送第三方鑑定的邀約，反而強調裴偉已經出來講錄音是偽造、剪接的，用這樣的方式定調錄音的真假。

陳椒華質疑，若蘇貞昌強調錄音是偽造、剪接的，就必須有偽造、剪接的證據，且蘇貞昌過去一直強調政府無法容忍假訊息、要打假訊息，矢口否認有介入NCC，因此，陳椒華喊話蘇貞昌，「行政院要不要把裴偉依散布謠言、假訊息移送法辦？」



陳椒華懷疑，整件事情發生到現在，府院黨政高層有無介入NCC，到底是蘇貞昌在說謊？還是裴偉在說謊？陳椒華也諷刺蘇貞昌，「蘇院長您現在是裴偉的小弟？裴偉說是偽造、剪接，您就應聲蟲般的跟著說？」國人都正在看，請蘇貞昌院長積極面對外界質疑，別當裴偉小弟。