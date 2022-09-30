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10／13國門解封「疫情記者會不開？」　蘇貞昌：轉告指揮中心評估

▲▼行政院長蘇貞昌施政報告並備質詢 薛瑞元。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長薛瑞元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

中央流行疫情指揮中心29日拍板，將在10月13日依規劃開放國門、鬆綁邊境。民進黨立委王美惠30日質詢時指出，防疫人員十分辛苦，是否可以同時讓疫情記者會「降級」，不用每天開？對此，行政院長蘇貞昌表示，疫情記者會兩年多來公開透明，讓國人安心，委員的意見他會轉告，讓指揮中心判斷，疫情不那麼嚴重時，應該就可以放鬆一點。

指揮中心在行政院院會提報2階段解封計畫，第1階段已於29日上路，而行政院也拍板同意，將在10月13日開放國門，入境檢疫改為「0＋7」。指揮中心指揮官王必勝表示，10月13日開放的是邊境管理，至於其他防疫規範則還沒有要調整，會依照原先規範繼續進行。

對於解封時間點，王美惠30日質詢時表示，10月13日就要0+7，接下來這段時間，「我國的防疫措施、記者會要怎麼處理，有沒有要降級？」

蘇貞昌表示，整體比較起來，台灣防疫成績確實很好，現在疫情到最後階段，就像隧道看到前面的光，再來就是0+7，不用再像以前一樣嚴格，所有要開放的事項依指揮中心宣布為主，還是要請國人同胞打疫苗，口罩令也還沒宣布解除，這是最後階段、不是全部放開。

而王美惠指出，台灣疫情做得這麼好，但已經兩年多了，疫情記者會是否也可以降級？對此，蘇貞昌回應，因為過去國人同胞需要第一時間知道疫情狀況、防疫規定，「這也是我們跟中國不一樣的地方，公開透明。」

對於王美惠表示，是否可以研議13日後就不用每天開記者會，對此，蘇貞昌回應，委員的意見他會轉告，讓指揮中心判斷，疫情不那麼嚴重時，應該就可以放鬆一點。

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