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NCC罰周玉蔻40萬被質疑拖太久　陳耀祥曝檢舉狀況：沒有拖延問題

▲▼NCC主委陳耀祥 立法院 行政院長蘇貞昌施政報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲NCC主委陳耀祥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前對資深媒體人周玉蔻節目《辣新聞152》開罰，針對去年12月20日中二補選時節目內容違反事實查證原則罰40萬，卻被質疑開罰時機拖太久，對此，NCC主委陳耀祥30日受訪時表示，NCC收到檢舉後會請民眾說明或補件，所以處理程序有快慢不一的情形，「沒有拖這麼久的問題。」

NCC於28日舉行第1034次委員會議審議111年第3次廣播電視節目廣告諮詢會議案件，計有1件予以核處，為製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益案件，另有5件發函改進。

NCC表示，民視新聞台去年12月20日《辣新聞152》節目，於討論台中第二選區立委補選議題時，來賓以傳言引述等方式指陳地方選舉出現違反選罷法之行為，未落實事實查證損及人民對於選舉制度公平性和地方機關執行民主選舉的公信，造成公共利益之損害，違反衛星廣播電視法第27條第3項第4款規定，製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益，依同法第53條第2款規定，處罰鍰40萬元。

對於被質疑罰太慢，陳耀祥30日到立法院備詢，會前堵訪時表示，沒有拖這麼久的問題，有時候收到檢舉時，民眾檢舉內容只是簡單描述、寫的不是很清楚，因此NCC會請民眾說明或補件，所以處理會有快慢不一的情形。

對於周玉蔻節目的檢舉案，陳耀祥也表示，至昨天下午4時為止已有123件，目前依照相關SOP處理，也會再請檢舉人補充說明。

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關鍵字：

陳耀祥ncc周玉蔻

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