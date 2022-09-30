搶頻爭議！　藍委曝：33家業者要幫鏡電視移頻TVBS

▲國民黨團舉行「鏡電視連86台都不能肖想，NCC委員請對歷史負責」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

近期傳出蔡英文總統、蘇貞昌院長把手伸入NCC，要求盡速處裡鏡電視申設問題。國民黨團今（30）召開記者會，揭露不只TBC、大豐等系統台業者要求為鏡電視移頻TVBS，NCC在9月28日召開NCC委員會議，議程中載明，另有33家地方系統業者提出鏡電視頻道變更，根本是系統業者配合NCC搶頻，所有計畫早已鋪天蓋地進行中。

黨團總召曾銘宗表示，鏡電視26個月取得執照，從2020年8月外部諮詢會議初審挫敗，NCC整年沒審查。到了2021年8月外部審查委員會初審罷審，直到錄音檔出現之後披露，2021年12月17日，疑似鏡電視前董事長裴偉在股東會上說，「總統旨意、府掛保證，不管誰當院長，執照一定過。」2022年1月， NCC就真的通過鏡電視核准成立新聞台，是近10年首家核准。

▲國民黨團認為，蔡英文、蘇貞昌身髒手到NCC。（圖／立法院國民黨團提供）

曾銘宗指出，國民黨團奉勸NCC主委陳耀祥，到底有沒有接到府院關說？圖利鏡電視？國民黨團奉勸陳耀祥主委回頭是岸，下周三在交通委員會提出專案報告後，不排除對陳耀祥主委提出告訴，涉嫌圖利鏡電視。

書記長李德維表示，他昨晚做個夢，夢見他在客廳看著新聞，新聞提到「NCC通過鏡電視入主86台。」在未來兩周內，夢會成真嗎？李德維指出，鏡電視在哪個頻道？NCC委員們要想清楚，從《鏡週刊》到鏡電視的爭議，再到鏡電視董事長頻頻換人，現在又傳出鏡電視董事會不接受鄭優擔任董事長傳聞，這代表鏡電視內部管理出現重大問題，錄音檔內容又牽扯出蔡英文和蘇貞昌等人，鏡電視真能移到86台嗎？李德維正告NCC委員們，做出審議結果是要對歷史負責，NCC主委陳耀祥不要用個人意志力，強壓NCC委員們身上。

▲國民黨團認為，洪耀福施壓NCC。（圖／立法院國民黨團提供）

藍委費鴻泰表示，NCC針對「周玉蔻之亂」裁罰40萬元，但不是針對疫苗採購、攻擊慈濟的裁罰，而是一年多前台中二選區補選立委時，誆稱有人拿多張身分證代投票的假訊息。

費鴻泰質疑，若按照NCC審查時程，對於周玉蔻日前的胡言亂語，也要一年以後才會有所結果，如此的障眼法欺騙社會大眾，民進黨真的有做到黨政軍退出媒體嗎？民進黨有尊重NCC獨立機關的獨立性嗎？因此可以推論「鏡電視之亂」，NCC一定會用相同的方式，一年後再做出審議結論，到時大家都忘記了，一如衛福部將疫苗採購合約封存30年相同的邏輯。

▲國民黨團認為，搶頻計畫早已鋪天蓋地。（圖／立法院國民黨團提供）

費鴻泰指出，根據NCC 28日召開會議提到，「凱擘集團所屬全頻道等12家……系統經營者營運計畫中基本頻道變更，涉鏡電視頻道討論案。」費鴻泰推論，召開日期在28日，開會通知至少在兩周前發出，也就是在「鏡電視之亂」正式引爆之前所發出，這也證實坊間的傳言絕非空穴來風，所有地方系統業者配合府院高層和NCC，意圖將TVBS移台讓鏡電視入主，而不是原來傳出僅有大豐和TBC而已。

國民黨團敬告NCC，鏡電視取得執照爭議非常的多，連上架都缺乏正當性，連上86台都沒有資格。NCC必須向國人說明，蔡英文、蘇貞昌到底有沒有施壓？電視頻道屬於人民的公共財，不是民進黨的，更不是蔡英文、蘇貞昌的，NCC委員若做出移頻決議，就是國賊。

費鴻泰表示，當蔡英文、蘇貞昌將髒手伸入NCC，就是憲政危機，堪比美國水門案且不遑多讓；民進黨有地表最強的「民間人士」洪耀福，是如何施壓NCC？洪耀福不是路人甲乙丙丁的民間人士，請向國人說明，否則國人會給你答案。

