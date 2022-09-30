　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搶頻爭議！　藍委曝：33家業者要幫鏡電視移頻TVBS

▲▼國民黨團舉行「鏡電視連86台都不能肖想，NCC委員請對歷史負責」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團舉行「鏡電視連86台都不能肖想，NCC委員請對歷史負責」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

近期傳出蔡英文總統、蘇貞昌院長把手伸入NCC，要求盡速處裡鏡電視申設問題。國民黨團今（30）召開記者會，揭露不只TBC、大豐等系統台業者要求為鏡電視移頻TVBS，NCC在9月28日召開NCC委員會議，議程中載明，另有33家地方系統業者提出鏡電視頻道變更，根本是系統業者配合NCC搶頻，所有計畫早已鋪天蓋地進行中。

黨團總召曾銘宗表示，鏡電視26個月取得執照，從2020年8月外部諮詢會議初審挫敗，NCC整年沒審查。到了2021年8月外部審查委員會初審罷審，直到錄音檔出現之後披露，2021年12月17日，疑似鏡電視前董事長裴偉在股東會上說，「總統旨意、府掛保證，不管誰當院長，執照一定過。」2022年1月， NCC就真的通過鏡電視核准成立新聞台，是近10年首家核准。

▲▼ 。（圖／立法院國民黨團提供）

▲國民黨團認為，蔡英文、蘇貞昌身髒手到NCC。（圖／立法院國民黨團提供）

曾銘宗指出，國民黨團奉勸NCC主委陳耀祥，到底有沒有接到府院關說？圖利鏡電視？國民黨團奉勸陳耀祥主委回頭是岸，下周三在交通委員會提出專案報告後，不排除對陳耀祥主委提出告訴，涉嫌圖利鏡電視。

書記長李德維表示，他昨晚做個夢，夢見他在客廳看著新聞，新聞提到「NCC通過鏡電視入主86台。」在未來兩周內，夢會成真嗎？李德維指出，鏡電視在哪個頻道？NCC委員們要想清楚，從《鏡週刊》到鏡電視的爭議，再到鏡電視董事長頻頻換人，現在又傳出鏡電視董事會不接受鄭優擔任董事長傳聞，這代表鏡電視內部管理出現重大問題，錄音檔內容又牽扯出蔡英文和蘇貞昌等人，鏡電視真能移到86台嗎？李德維正告NCC委員們，做出審議結果是要對歷史負責，NCC主委陳耀祥不要用個人意志力，強壓NCC委員們身上。

▲▼ 。（圖／立法院國民黨團提供）

▲國民黨團認為，洪耀福施壓NCC。（圖／立法院國民黨團提供）

藍委費鴻泰表示，NCC針對「周玉蔻之亂」裁罰40萬元，但不是針對疫苗採購、攻擊慈濟的裁罰，而是一年多前台中二選區補選立委時，誆稱有人拿多張身分證代投票的假訊息。

費鴻泰質疑，若按照NCC審查時程，對於周玉蔻日前的胡言亂語，也要一年以後才會有所結果，如此的障眼法欺騙社會大眾，民進黨真的有做到黨政軍退出媒體嗎？民進黨有尊重NCC獨立機關的獨立性嗎？因此可以推論「鏡電視之亂」，NCC一定會用相同的方式，一年後再做出審議結論，到時大家都忘記了，一如衛福部將疫苗採購合約封存30年相同的邏輯。

▲▼ 。（圖／立法院國民黨團提供）

▲國民黨團認為，搶頻計畫早已鋪天蓋地。（圖／立法院國民黨團提供）

費鴻泰指出，根據NCC 28日召開會議提到，「凱擘集團所屬全頻道等12家……系統經營者營運計畫中基本頻道變更，涉鏡電視頻道討論案。」費鴻泰推論，召開日期在28日，開會通知至少在兩周前發出，也就是在「鏡電視之亂」正式引爆之前所發出，這也證實坊間的傳言絕非空穴來風，所有地方系統業者配合府院高層和NCC，意圖將TVBS移台讓鏡電視入主，而不是原來傳出僅有大豐和TBC而已。

國民黨團敬告NCC，鏡電視取得執照爭議非常的多，連上架都缺乏正當性，連上86台都沒有資格。NCC必須向國人說明，蔡英文、蘇貞昌到底有沒有施壓？電視頻道屬於人民的公共財，不是民進黨的，更不是蔡英文、蘇貞昌的，NCC委員若做出移頻決議，就是國賊。

費鴻泰表示，當蔡英文、蘇貞昌將髒手伸入NCC，就是憲政危機，堪比美國水門案且不遑多讓；民進黨有地表最強的「民間人士」洪耀福，是如何施壓NCC？洪耀福不是路人甲乙丙丁的民間人士，請向國人說明，否則國人會給你答案。
 

►隨時喝到現泡茶！鍋寶「茶水分離瓶」2入699元

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
確診改「5天篩陰解隔」？　指揮中心回應
發票中1000元爽貼IG！　閨蜜掃描秒領走
確診有望改7+0！　預計下週宣布
蘋果副總裁「講1句話」被開除　千萬年薪沒了！25秒片讓庫克氣
大學模擬考進行中！阿富汗炸彈客「自殺式引爆」至少19死
快訊／今本土+43280！新北8840例最多　各縣市分佈曝
快訊／連5天上升！今本土+43280「比上週增加8.8%」
賈永婕兒只給郭台銘十指緊扣！　14歲生日收iPhone 14

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張善政頒發紅包被控涉賄！　她貼「這張照片」嗆桃檢：辦不辦鄭運鵬？

「疫苗價格封箱計時器」啟動！藍：花400億納稅錢有多少秘密？

不滿統籌稅款+補助款六都墊底　桃園市議會國民黨團集體退席抗議

快訊／指揮中心何時退場？　衛福部長給時間點：很多事要收尾

蘇煥智推「二次民主運動」喊再次輪替　游盈隆力挺：民進黨官逼民反

搶頻爭議！　藍委曝：33家業者要幫鏡電視移頻TVBS

「蔡英文一手欽定北桃竹三都」　沈富雄轟：何必一意孤行搞成這樣？

當貴賓發紅包...台灣基進黨告發賄選　張善政怒斥民進黨惡質！

PO戴維斯合照挨轟「選舉才蹭」　蔣萬安：對於台灣英雄應表達關心

10／13國門解封「疫情記者會不開？」　蘇貞昌：轉告指揮中心評估

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

玖壹壹洋蔥偽裝司機…新娘秒認出！　健志建議「唱別人的歌」給驚喜XD

野兔闖入果園大嚼藍莓　北海道農家：幫大忙了

王世堅轟周玉蔻要有格調：道歉就想了事？ ｜20220929 ET午間新聞

張彬彬《小森林》剪輯挨轟：別棄劇！　清唱《想見你》《追光者》好好聽

張善政頒發紅包被控涉賄！　她貼「這張照片」嗆桃檢：辦不辦鄭運鵬？

「疫苗價格封箱計時器」啟動！藍：花400億納稅錢有多少秘密？

不滿統籌稅款+補助款六都墊底　桃園市議會國民黨團集體退席抗議

快訊／指揮中心何時退場？　衛福部長給時間點：很多事要收尾

蘇煥智推「二次民主運動」喊再次輪替　游盈隆力挺：民進黨官逼民反

搶頻爭議！　藍委曝：33家業者要幫鏡電視移頻TVBS

「蔡英文一手欽定北桃竹三都」　沈富雄轟：何必一意孤行搞成這樣？

當貴賓發紅包...台灣基進黨告發賄選　張善政怒斥民進黨惡質！

PO戴維斯合照挨轟「選舉才蹭」　蔣萬安：對於台灣英雄應表達關心

10／13國門解封「疫情記者會不開？」　蘇貞昌：轉告指揮中心評估

又來了！詐騙集團假冒台東市長　傳LINE向里長借錢...秒被識破

簡廷芮卸貨倒數「緊繃巨肚曝光」！近照四肢超細…網驚：好像高中生

檢方查國2甲「疑偷工減料釀鋼筋倒塌」　高公局：橋梁結構安全無虞

巴拉圭選舉法院失火1死！8500台投票機燒毀　總統初選恐受影響

指揮中心明年6月退場？　王必勝：達4條件可降級或解散

網友都想搶Jennie同款香！身體乳、沐浴膠先買起來

85歲劉引商才辭世　今獲喜訊「入圍亞洲AAA最佳女配角」

是「徹底」還是「澈底」？　網友訝異PO文：果然改成這樣

俄羅斯併吞烏克蘭4地區！　一張圖看懂「烏克蘭被吃掉多少領土」

確診者改5天解隔？　王必勝：影響比邊境解封大「前7天不調整」

貴賓犬「被連親5下」露謎樣微笑　下秒生氣暴吼教訓爸：你夠了喔

政治熱門新聞

陳佩琪曝柯文哲「當學生」備戰總統大位

痛失愛女後首度站台造勢　余天哽咽談放下：但像被割下一塊心頭肉

幕後／力排眾議堅不切割周玉蔻　陳時中深夜發文「出自本人」

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

「蔡英文一手欽定北桃竹三都」　沈富雄轟：何必一意孤行搞成這樣？

周玉蔻衝擊陳時中婦女票？　她開轟「沒有是非」：不配當台北市長！

陳時中周六成立競總　天王級助選團曝光

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

「全台最辣女里長」今改穿護士服

頒紅包「涉變相賄選」　張善政怒了：來抓我

警大聲明「已經簽上去」截圖曝光！葉元之曝鐵證：基層慘背黑鍋

「領頭羊」侯友宜首度跨台北助選！　他競總成立藍營大咖全登場

立院朝野有共識！　《警械使用條例》修法今拚三讀通過

「成王敗寇一年前已決定！」　王鴻薇喊：周玉蔻被罰40萬是我檢舉的

更多熱門

相關新聞

投訴周玉蔻達123件　NCC最快1個月審議

投訴周玉蔻達123件　NCC最快1個月審議

NCC表示，截至29日下班，共收到民眾檢舉123件周玉蔻主持電視及廣播節目案，主要指其節目內容涉及違反事實查證及公序良俗。NCC表示，目前正在整理資料，之後會移請廣電內容外部諮詢會議審議，諮詢會約1個月召開一次，預估最快要一個月之後，NCC才會做出是否處份的決議。

NCC罰周玉蔻40萬被質疑拖太久　陳耀祥：沒有拖延問題

NCC罰周玉蔻40萬被質疑拖太久　陳耀祥：沒有拖延問題

遭爆護航鏡電視申照　蘇貞昌：NCC獨立機關從不干預運作

遭爆護航鏡電視申照　蘇貞昌：NCC獨立機關從不干預運作

鄭優遭撤職？　鏡電視3點聲明駁斥：運作正常無換董事長之議

鄭優遭撤職？　鏡電視3點聲明駁斥：運作正常無換董事長之議

鏡電視遭爆執照騙來的？NCC調查違反附款可廢照

鏡電視遭爆執照騙來的？NCC調查違反附款可廢照

關鍵字：

鏡電視ncc

讀者迴響

熱門新聞

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

罔腰「被關濾鏡」拍完才知！

獨／女陳屍龍山寺　命理師解釋了

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

陳時中到台大演講喊「大家午安」　學生1反應超尷尬

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

龍華科大迎新「嘴對嘴上下傳水」30秒超噁畫面曝

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

施暴高嘉瑜將宣判　林秉樞獸行全紀錄

即／龍山寺女廁驚見女屍　現場留2張紙條內容曝

賈永婕兒慶生趴　驚見郭董打籃球

金馬獎1強片資格不符提名遭砍

更多

最夯影音

更多
男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援
Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面