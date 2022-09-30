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投訴周玉蔻達123件　NCC最快1個月由主委陳耀祥排定審議

▲▼立委邱臣遠與民眾黨參選者30日上午前往NCC遞交陳情書給NCC主委陳耀祥，反對政治髒手介入獨立機關（圖／立法委員邱臣遠提供）
▲立委邱臣遠與民眾黨參選者30日上午前往NCC遞交陳情書給主委陳耀祥，反對政治髒手介入獨立機關（圖／立法委員邱臣遠提供）

記者陳世昌／台北報導

NCC表示，截至29日下班，共收到民眾檢舉123件周玉蔻主持電視及廣播節目案，主要指節目內容涉及違反事實查證及公序良俗。NCC表示，目前正在整理資料，之後會移請廣電內容外部諮詢會議審議，諮詢會約1個月召開一次，預估最快要一個月之後，由主委陳耀祥決定是否排入議程，才會做出是否處份的決議。

資深媒體人周玉蔻爆料「前中國小姐張淑娟曾與總統府前秘書長蔣孝嚴有緋聞」引發爭議，也引起眾多不滿其節目內容的民眾向NCC陳情檢舉其內容不當，NCC發言人翁柏宗表示，目前已有電視121件、廣播2件檢舉案，合計123件。

周玉蔻於民視新聞台110年12月20日「辣新聞152」節目，討論立法委員補選議題時，來賓以傳言引述等方式指陳地方選舉出現違反選罷法之行為，未落實事實查證損及人民對於選舉制度公平性和地方機關執行民主選舉公信，日前被NCC決議處罰鍰40萬元。上述案件處理時間長達9個月才有最終決議。

▲▼NCC中天換照記者會說明，場外無人潮聚集。NCC大樓（圖／記者呂佳賢攝）
▲NCC大樓（資料照片／記者呂佳賢攝）

針對檢舉周玉蔻節目的處理需要多少時間？翁柏宗表示，檢舉案有的是指內容不實，有的是內容未查證，或是沒有明確日期的概括陳述，需要一點時間來整理，之後將依SOP程序進行處理。

目前NCC外部專家審議會約每月召開一次，開完諮詢會做出決議後，再送往NCC委員會由主委陳耀祥決定是否排入議程，再做最後決議是否要處份。

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