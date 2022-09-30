　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

慶重陽拼重建　徐榛蔚玉里災區探訪人瑞...贈金鎖片敬老金

▲▼花蓮縣長徐榛蔚在重陽節前夕赴玉里震災區探視百歲人瑞並致贈敬老金、金鎖片。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚在重陽節前夕赴玉里震災區探視百歲人瑞並致贈敬老金、金鎖片。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

重陽佳節將至，花蓮縣政府為表達對長者們祝福之意，即日起至重陽節前夕將致贈花蓮縣85歲以上長者重陽節敬老禮金，及百歲以上長者金鎖片，以及逢滿百長者敬老狀，表達重陽敬老之意。縣長徐榛蔚心繫百歲長輩，日前親自前往玉里鎮致贈重陽禮金，以表達對長者的關懷及尊敬。

徐榛蔚首先拜訪今年滿百的何志忠爺爺，除了親贈敬老禮金、總統府敬老狀及金鎖片外，也溫情關懷爺爺的健康狀況，談話過程中爺爺的臉上洋溢著開懷的笑顏。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚在重陽節前夕赴玉里震災區探視百歲人瑞並致贈敬老金、金鎖片。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外一位是在地有名的人瑞鄰長林沈樹，今年104歲的林爺爺，家中是918強震受災戶，現短暫安置於玉里鎮上的客亭商旅。白天林爺爺在兒子的陪同下返家，對即將拆除的老屋仍流連不捨，徐縣長也安撫爺爺情緒，給他加油打氣，並致贈重陽節敬老禮金1萬元，玉里代理鎮長江東成、中城里里長姜學文等人也隨同前往，林爺爺表示，縣長的探視讓他備感尊榮與溫暖。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚在重陽節前夕赴玉里震災區探視百歲人瑞並致贈敬老金、金鎖片。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府重陽節敬老禮金發放對象為設籍花蓮縣3個月以上並實際居住，自去年起放寬領取年齡為年滿85歲以上長者，85歲至89歲致贈重陽敬老禮金最高新台幣3,000元；90歲至99歲致贈重陽敬老禮金最高新台幣5,000元，由各鄉（鎮、市）公所協助致贈，今年預估有6,749人受惠；年滿百歲以上長者86人，由縣政府派員親至長者家中致贈敬老禮金每人最高新台幣1萬元整。另有總統府及衛生福利部聯合致贈百歲以上長者金鎖片1枚，適逢滿百長者加贈總統府敬老狀。

社會處處長陳加富表示，除花蓮縣政府有重陽節敬老禮金外，各鄉（鎮、市）公所亦各自發放金額不等之重陽節禮金或辦理重陽節活動，民眾亦可向戶籍所在地公所洽詢。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚在重陽節前夕赴玉里震災區探視百歲人瑞並致贈敬老金、金鎖片。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

受疫情影響，為減少群聚風險，提供長者更多元、便捷，領取重陽節敬老禮金的方式，今年將首度調查112年度重陽節禮金改匯帳戶的發放方式意願，考量將採現金和匯款2種發放方式。選擇匯款的長輩，可以上網至花蓮縣政府社會處下載申請書或到各鄉（鎮、市）公所領取紙本申請書，若維持現金領取的長輩則不用做任何申請。

陳加富也呼籲，為避免有心人士假藉重陽節禮金名義詐騙，如有不明人士要求長者提供身分證、帳戶等，有疑問請先向戶籍地鄉鎮市公所查證，切勿隨意提供避免受騙，祈願每一位長輩都能好好照顧自己，活越久領越多，健康久久幸福久久，打造花蓮縣成為元氣樂齡健康長壽幸福城市。

►隨時喝到現泡茶！鍋寶「茶水分離瓶」2入699元

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
確診改「5天篩陰解隔」？　指揮中心回應
發票中1000元爽貼IG！　閨蜜掃描秒領走
確診有望改7+0！　預計下週宣布
蘋果副總裁「講1句話」被開除　千萬年薪沒了！25秒片讓庫克氣
大學模擬考進行中！阿富汗炸彈客「自殺式引爆」至少19死
快訊／今本土+43280！新北8840例最多　各縣市分佈曝
快訊／連5天上升！今本土+43280「比上週增加8.8%」
賈永婕兒只給郭台銘十指緊扣！　14歲生日收iPhone 14

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

徐榛蔚出席淨空老和尚圓寂傳供讚頌大典　受贈100萬賑災善款

執行長照服務品質提升計畫　雲林產學合作發掘特色長照

台南市議長盃燈籠彩繪比賽頒獎 郭信良邀民眾到議會欣賞參賽作品

台南公布第10批酒駕累犯　6人上酒駕榜

重陽敬老禮金暨健保福利金及防疫補貼已入帳　最高領3千 33萬人受惠

虎尾公安路立體停車場新建工程進度曝光　　超前0.41%加速作業中

慶重陽拼重建　徐榛蔚玉里災區探訪人瑞...贈金鎖片敬老金

花蓮吉安鄉長游淑貞為地方招賢　延攬中央歸鄉官員規劃建設藍圖

南投健行節即將報名　參加「三龍」步道行程可拿贈品享優惠

真的不會痛！術前神經阻斷術效果好　7旬翁骨折手術後恢復良好

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

玖壹壹洋蔥偽裝司機…新娘秒認出！　健志建議「唱別人的歌」給驚喜XD

野兔闖入果園大嚼藍莓　北海道農家：幫大忙了

王世堅轟周玉蔻要有格調：道歉就想了事？ ｜20220929 ET午間新聞

張彬彬《小森林》剪輯挨轟：別棄劇！　清唱《想見你》《追光者》好好聽

徐榛蔚出席淨空老和尚圓寂傳供讚頌大典　受贈100萬賑災善款

執行長照服務品質提升計畫　雲林產學合作發掘特色長照

台南市議長盃燈籠彩繪比賽頒獎 郭信良邀民眾到議會欣賞參賽作品

台南公布第10批酒駕累犯　6人上酒駕榜

重陽敬老禮金暨健保福利金及防疫補貼已入帳　最高領3千 33萬人受惠

虎尾公安路立體停車場新建工程進度曝光　　超前0.41%加速作業中

慶重陽拼重建　徐榛蔚玉里災區探訪人瑞...贈金鎖片敬老金

花蓮吉安鄉長游淑貞為地方招賢　延攬中央歸鄉官員規劃建設藍圖

南投健行節即將報名　參加「三龍」步道行程可拿贈品享優惠

真的不會痛！術前神經阻斷術效果好　7旬翁骨折手術後恢復良好

徐榛蔚出席淨空老和尚圓寂傳供讚頌大典　受贈100萬賑災善款

執行長照服務品質提升計畫　雲林產學合作發掘特色長照

又來了！詐騙集團假冒台東市長　傳LINE向里長借錢...秒被識破

簡廷芮卸貨倒數「緊繃巨肚曝光」！近照四肢超細…網驚：好像高中生

檢方查國2甲「疑偷工減料釀鋼筋倒塌」　高公局：橋梁結構安全無虞

巴拉圭選舉法院失火1死！8500台投票機燒毀　總統初選恐受影響

指揮中心明年6月退場？　王必勝：達4條件可降級或解散

網友都想搶Jennie同款香！身體乳、沐浴膠先買起來

85歲劉引商才辭世　今獲喜訊「入圍亞洲AAA最佳女配角」

是「徹底」還是「澈底」？　網友訝異PO文：果然改成這樣

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

地方熱門新聞

秀姑巒溪泛舟翻船8人受傷！保險公司：有畫面才賠

烏日媳婦回來了！盧秀燕辦「鄉親來燕會」 遇陳情小插曲

快手刀報名！台中免費立槳體驗又來了　

鄭寶清再揭某營造商　承造10多個天幕工程

術前神經阻斷術效果好　7旬翁骨折手術不覺痛

南女中創意為慶生獲黃偉哲親回應

重陽敬老禮金暨健保福利金及防疫補貼已入帳

台南環境品質獲全國亞軍

南消提升救災效能減災於無形

飆車族派「小蜂蜜」先勘察　警同一招反制

南消二大隊精進緊急救護訓練提昇救護知能

淨空老和尚圓寂　讚頌大典總統頒褒揚令　

台南公布第10批酒駕累犯

更多熱門

相關新聞

台鐵鳳林=玉里明復駛　橋梁搶修工法出爐！「頂昇推移」拚全線通

台鐵鳳林=玉里明復駛　橋梁搶修工法出爐！「頂昇推移」拚全線通

震後台鐵持續搶通中斷路線，鳳林=玉里間明天(9/30)將復駛通車，另玉里到富里間因新秀姑巒溪橋位移嚴重，目前採公路接駁，搶修工法也出爐，台鐵表示，該橋梁將採頂昇推移方式維修，第一階段目標明年春節前搶通，但需降速至60公里時速行駛，第二階段耐震補強後未來恢復正常速限行車。

卑南鄉舉辦闖關遊戲　慶祝重陽節　

卑南鄉舉辦闖關遊戲　慶祝重陽節　

台南市議會邀您議起愛相隨

台南市議會邀您議起愛相隨

至聖先師聖誕祭祀　徐榛蔚祈求災後重建順利

至聖先師聖誕祭祀　徐榛蔚祈求災後重建順利

玉里8處易肇事路加強稽查　4重大違規勿輕觸

玉里8處易肇事路加強稽查　4重大違規勿輕觸

關鍵字：

重陽重建徐榛蔚玉里災區人瑞敬老金

讀者迴響

熱門新聞

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

罔腰「被關濾鏡」拍完才知！

獨／女陳屍龍山寺　命理師解釋了

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

陳時中到台大演講喊「大家午安」　學生1反應超尷尬

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

龍華科大迎新「嘴對嘴上下傳水」30秒超噁畫面曝

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

施暴高嘉瑜將宣判　林秉樞獸行全紀錄

即／龍山寺女廁驚見女屍　現場留2張紙條內容曝

賈永婕兒慶生趴　驚見郭董打籃球

金馬獎1強片資格不符提名遭砍

更多

最夯影音

更多
男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援
Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面