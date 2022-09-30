慶重陽拼重建　徐榛蔚玉里災區探訪人瑞...贈金鎖片敬老金

▲▼花蓮縣長徐榛蔚在重陽節前夕赴玉里震災區探視百歲人瑞並致贈敬老金、金鎖片。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

重陽佳節將至，花蓮縣政府為表達對長者們祝福之意，即日起至重陽節前夕將致贈花蓮縣85歲以上長者重陽節敬老禮金，及百歲以上長者金鎖片，以及逢滿百長者敬老狀，表達重陽敬老之意。縣長徐榛蔚心繫百歲長輩，日前親自前往玉里鎮致贈重陽禮金，以表達對長者的關懷及尊敬。

徐榛蔚首先拜訪今年滿百的何志忠爺爺，除了親贈敬老禮金、總統府敬老狀及金鎖片外，也溫情關懷爺爺的健康狀況，談話過程中爺爺的臉上洋溢著開懷的笑顏。

另外一位是在地有名的人瑞鄰長林沈樹，今年104歲的林爺爺，家中是918強震受災戶，現短暫安置於玉里鎮上的客亭商旅。白天林爺爺在兒子的陪同下返家，對即將拆除的老屋仍流連不捨，徐縣長也安撫爺爺情緒，給他加油打氣，並致贈重陽節敬老禮金1萬元，玉里代理鎮長江東成、中城里里長姜學文等人也隨同前往，林爺爺表示，縣長的探視讓他備感尊榮與溫暖。

花蓮縣政府重陽節敬老禮金發放對象為設籍花蓮縣3個月以上並實際居住，自去年起放寬領取年齡為年滿85歲以上長者，85歲至89歲致贈重陽敬老禮金最高新台幣3,000元；90歲至99歲致贈重陽敬老禮金最高新台幣5,000元，由各鄉（鎮、市）公所協助致贈，今年預估有6,749人受惠；年滿百歲以上長者86人，由縣政府派員親至長者家中致贈敬老禮金每人最高新台幣1萬元整。另有總統府及衛生福利部聯合致贈百歲以上長者金鎖片1枚，適逢滿百長者加贈總統府敬老狀。

社會處處長陳加富表示，除花蓮縣政府有重陽節敬老禮金外，各鄉（鎮、市）公所亦各自發放金額不等之重陽節禮金或辦理重陽節活動，民眾亦可向戶籍所在地公所洽詢。

受疫情影響，為減少群聚風險，提供長者更多元、便捷，領取重陽節敬老禮金的方式，今年將首度調查112年度重陽節禮金改匯帳戶的發放方式意願，考量將採現金和匯款2種發放方式。選擇匯款的長輩，可以上網至花蓮縣政府社會處下載申請書或到各鄉（鎮、市）公所領取紙本申請書，若維持現金領取的長輩則不用做任何申請。

陳加富也呼籲，為避免有心人士假藉重陽節禮金名義詐騙，如有不明人士要求長者提供身分證、帳戶等，有疑問請先向戶籍地鄉鎮市公所查證，切勿隨意提供避免受騙，祈願每一位長輩都能好好照顧自己，活越久領越多，健康久久幸福久久，打造花蓮縣成為元氣樂齡健康長壽幸福城市。