卑南鄉慶祝重陽節　舉辦「九九重陽健康久久」闖關遊戲

▲卑南鄉舉辦重陽節『九九重陽、健康久久』活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣卑南鄉公所29日上午在太平文衡殿舉辦「九九重陽、健康久久-卑南鄉111年度慶祝重陽節暨敬老楷模表揚活動」，因疫情睽違2年的重陽節慶祝活動再次舉辦。公所為長者們準備了手腳並用、我是金頭腦、健康五蔬果…等六項闖關遊戲與長輩們同樂，若能順利過關還能領取壽桃、手提袋、衛生紙…等贈品。

卑南鄉鄉長許文獻表示他上任後很注重銀髮照顧，除了公共設施的無障礙化，老人日托站、文化健康站也陸續增設，目前全鄉已有9個據點，看到長輩們活力滿滿，也算達成鄉親的託付。過去2年疫情期間大家都非常辛苦，很開心在任期屆滿前還能與長輩們共聚一堂，邊境開放在即，但隨之而來的秋冬流感高峰仍請長者們注意身體保健，適時施打疫苗強化免疫力。

卑南鄉老人會理事長陳木榮說大家都很期待卑南鄉的重陽節慶祝活動，早早就在練習今天的開場舞，因為疫情已經2年沒有這樣跟大家寒喧見面，趁著重陽節出來看看老朋友、活動活動筋骨，也感謝鄉長今天為大家準備的精彩節目與贈品。

卑南鄉111年模範老人：太平村賴陳梅菊、利吉村劉清美、利嘉村徐玉蓮、初鹿村廖正明、明峰村吳林彩月、東興村徐王菊英、美農村蔡秀霞、泰安村戴秀麗、富源村陳新發、溫泉村阮美雲、嘉豐村林蘭妹、賓朗村陳東和等12位。

卑南鄉鄉111年敬老楷模：太平村賴信榮、利嘉村林朝花、初鹿村李褔輝、明峰村黃金花、東興村蘇美蓮、美農村林田金月、泰安村姚乘玉、富山村黃文聰、溫泉村陳錦雲、賓朗村王來好等10位。