台鐵鳳林=玉里明復駛　橋梁搶修工法出爐！「頂昇推移」拚全線通

▲受強震影響，台鐵新秀姑巒溪橋受損嚴重，搶修困難。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

震後台鐵持續搶通中斷路線，鳳林=玉里間明天(9/30)將復駛通車，另玉里到富里間因新秀姑巒溪橋位移嚴重，目前採公路接駁，搶修工法也出爐，台鐵表示，該橋梁將採頂昇推移方式維修，第一階段目標明年春節前搶通，但需降速至60公里時速行駛，第二階段耐震補強後未來恢復正常速限行車。

台鐵鳳林到玉里間明天復駛，根據台鐵規劃，花東線玉里以北，除自強號301、420次及莒光號1、2次計4列次停駛外，其餘班次按原表定時刻恢復行駛。

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南迴線對號列車，每日增開新左營-台東間柴聯自強號3列次及EMU3000型自強號1列次，停駛週六、日開行之302、305、310、443次列車。另307、127、323、322、334等5列次行駛至富里站，其餘列車均以臺東站起訖。

富里至台東間，每日6:00～21:00間以每30分鐘開行1列次為原則，共計開行對號列車6列次及區間車60列次。玉里=富里間以公路接駁方式辦理，接駁車班次依火車行駛時刻開行，平均候車時間在15分鐘以內，原花蓮=玉里=臺東間類火車公路接駁不再辦理。

台鐵最新搶修進度也曝光，台鐵表示，鳳林=玉里間已搶修完成。玉里=東里間電車線桿斷約29支，需俟橋梁復舊後持續搶修。

此外橋梁部分：新萬里溪橋已完成橋墩補強，樂樂溪橋(P62~P69橋墩)、新秀姑巒溪橋都有受損情形，顧問公司已完成勘查檢測並提出損害勘查報告，搶修工法也出爐。

台鐵表示，新秀姑巒溪橋初步採橋梁頂昇推移方式維修，另樂樂溪橋初步採橋墩包覆方式維修，兩橋梁復舊工程皆採施工與設計并行方式加速工程進行，顧問公司持續進行相關設計中。