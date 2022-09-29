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花蓮玉里8處易肇事路口加強稽查　4項重大違規駕駛人勿輕觸

▲▼花蓮玉里分局於轄內易肇事路段加強交通勤務，嚴格取締重大交通違規。（圖／玉里警分局提供，下同）

花蓮玉里分局於轄內易肇事路段加強交通勤務，嚴格取締重大交通違規。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局各分駐、派出所在交通安全月藉由各項勤務前往社區、部落，將案例教育製作成文宣、宣導品與民眾面對面宣導，強化其路權以及防禦駕駛觀念，期許能遵守交通規則以及避免不幸意外事故再次發生。
     
分局分析轄內易發生肇事路口，玉里鎮計有「中正路與民權路」、「中山路與民權路」、「光復路與民國路」、「中山路與民國路」、「博愛路與仁愛路」；富里鄉計有「台9線與學校園」、「台9線與源和三路」、「台9線與後湖路」，其中主要肇因皆為「未依規定讓車」。

▲▼花蓮玉里分局於轄內易肇事路段加強交通勤務，嚴格取締重大交通違規。（圖／玉里警分局提供，下同）

分局表示，在上述這些路口編排警力，採不定時不定點方式執行守望、交通稽查勤務，將重點置於「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「無照駕駛」透過提高見警率提醒用路人行經路口應減速慢行、禮讓行人先行，遵守路權觀念。

▲▼花蓮玉里分局於轄內易肇事路段加強交通勤務，嚴格取締重大交通違規。（圖／玉里警分局提供，下同）
       
玉里分局交通組長陳暐傑說明，長者容易因本身反應緩慢、視覺功能下降、自身騎車便利性及身體狀況不佳等因素，造成在駕駛交通工具時未注意車前狀況、未保持安全距離或未依規定行經路口，就容易危及自己及他人生命、財產安全。

▲▼花蓮玉里分局於轄內易肇事路段加強交通勤務，嚴格取締重大交通違規。（圖／玉里警分局提供，下同）

為提升高齡者風險意識及改善用路習慣，警方透過稽查取締結合交通宣導，以提升高齡長者交通安全，在此也強調防禦駕駛的重要，就是自己除了遵守交通規則外，也要防範他人因疏忽或故意違規而發生的交通事故，請各位用路人要眼觀四方，隨時保持警覺，注意別人的不小心，才能小心別人的不注意。

玉里分局分局長温基興表示，路權的重要性是建立行車秩序、維護道路交通安全規則，也是判斷交通事故肇事的基礎。

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