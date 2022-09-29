重陽敬老打頭陣 台南市議會邀您議起愛相隨

▲台南市議會與市府合辦的「2022議起愛相隨」感恩系列活動，首先登場的是10月3日的重陽敬老表揚。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會與市府合辦的「2022議起愛相隨」感恩系列活動，首先登場的是10月3日的重陽敬老表揚；郭信良議長29日與林阳乙、李中岑、王家貞、林燕祝、杜素吟、李鎮國、吳禹寰、蔡旺詮議員，宣布活動內容，曾培雅議員服務處主任也到場參與。

郭信良議長表示，今年共邀請到31位百歲人瑞到議會歡慶重陽。議會用輕鬆、活潑、充滿童趣的想法來設計活動及餐會，希望讓老人家們煥發活力，同時期盼透過長輩們分享的人生智慧，讓所有市民鄉親得到「家有一老，如有一寶」的感受。

郭信良議長指出，依據社會局的統計，截至111年8月，台南市共有312位百歲長者，台南市議會將各贈送一個紅包、紀念品及賀卡。10月3日到議會出席活動的長者們，除了紅包、紀念金牌和「大吉大利」金門高粱酒，還可以參加歡樂扭蛋，帶回驚喜禮包。

對於歷年來積極響應議會重陽敬老表揚的各個贊助單位，郭信良議長特別予以致謝，並感謝此次贊助單位亞德克公司、台灣首廟天壇、四草大眾廟、四草大眾廟重修委員會、四七商會，表演單位優仕堡幼兒園。他說贊助單位每年到了重陽節，總是很熱心地前來幫忙，一同發揚敬老精神，大家有錢出錢、有力出力，讓活動圓滿，是幕後最大的功臣。