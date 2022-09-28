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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「NCC成蘇貞昌小弟、蔡英文玩物」　國民黨團3要求：陳耀祥下台

▲國民黨團召開「髒手伸入NCC 蔡總統、蘇院長道歉 陳耀祥下台」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲左起費鴻泰、曾銘宗、賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量立委陳椒華昨質詢行政院長蘇貞昌時，播放鏡電視2021年12月17日股東會中時任董事長裴偉部分談話的音檔，內容揭露總統蔡英文與蘇貞昌疑政治力介入國家通訊傳播委員會（NCC）的獨立性，但蘇與總統府皆否認。國民黨立法院黨團今（28日）表示，NCC淪民進黨附屬單位，要求NCC主委陳耀祥下台，蔡英文、蘇貞昌公開道歉。

國民黨團28日召開「髒手伸入NCC 蔡總統、蘇院長道歉 陳耀祥下台」記者會，立委費鴻泰批評，NCC身為獨立機關，竟成護航打手、蘇貞昌小弟、蔡英文的玩物，像話嗎？一個獨立機關自我踐踏成這樣，陳耀祥真的要辭職以謝國人，呼籲蔡英文應向國人道歉。

費鴻泰提及NCC組織法第一條，載明「行政院為落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主，有效辦理通訊傳播管理事項，確保通訊傳播市場公平有效競爭，保障消費者及尊重弱勢權益，促進多元文化均衡發展，提升國家競爭力，特設國家通訊傳播委員會。」

「這是民進黨正在幹的事情。」費鴻泰說，建議民進黨團修改該此條文，由蔡英文、蘇貞昌做領銜人，「柯建銘總召你要不要做這個提案？」

立委賴士葆接著表示，陳耀祥把NCC東廠化，做得越來越順手。陳椒華昨天說要跟蘇貞昌對賭，「蘇貞昌不敢啦」，總統府跟行政院的回話非常心虛，現在華視52台偏蘇貞昌，英系也要弄個電視台，就是鏡電視，為了把他們兩位2024下台後，有個媒體做靠山。

賴士葆也說，陳耀祥當然要下台，對比關中天新聞台的殺氣騰騰，以及對鏡電視厚愛有加，光這點就是淪為民進黨徹徹底底的打手；但監察院對此沒有做任何動作，對NCC動都不敢動，對民進黨台北市長候選人陳時中也動都不敢動，因為NCC怕蘇貞昌跟蔡英文。

黨團總召曾銘宗則表示，蔡政府如何玩弄NCC，淪為民進黨附屬單位，國民黨給予最嚴厲譴責。國民黨團提三項要求：第一、蔡英文、蘇貞昌公開道歉；第二、陳耀祥下台負責；第三、成立調閱小組追查事實真相。

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