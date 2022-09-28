蔡英文被爆介入鏡電視案　他聽完音檔驚：民進黨之前就在鋪路了

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

疑似鏡電視創辦人、前董座裴偉談話的錄音檔日前曝光，他多次提及總統蔡英文、行政院長蘇貞昌對鏡電視申請執照案的「幫助」，並強調「這個是總統的旨意，誰來做行政院長都還是要做的」，引發關注。儘管府院、鏡電視等相關人士皆發出聲明駁斥，但國民黨前台北市議員羅智強仍痛批政府把政治黑手伸入媒體，且早在之前就有鋪路動作。

羅智強表示，兩年前民進黨把中天關台，前陣子又傳出要把TVBS移頻，現在民進黨又向NCC施壓要鏡電視審查通過，「民進黨等於就是在幫鏡電視鋪路」，民進黨執政下的台灣，根本沒有所謂的媒體自主，NCC淪為民進黨控制媒體的木偶，NCC淪為民進黨沒收新聞自由的打手，民進黨已經囂張到這種地步，踐踏民主自由的價值。

對於爭議，總統府發言人張惇涵27日表示，蔡英文未曾和蘇貞昌談及這個議題，也不會涉入個案。他強調，任何媒體的執照審查，是獨立機關NCC的權責，總統府一貫的立場是，尊重獨立機關依法做成的專業決定，絕不會涉入，也不會有所謂代表人涉入。

蘇貞昌則強調，府院高層不會干預NCC，行政院尊重立法院的運作，且後來的結果也跟音檔內容不同。對此鏡電視回應，去年會議並無陳指涉的內容，為捍衛權益將對不實爆料提起訴訟。