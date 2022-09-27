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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳椒華首曝「鏡電視申設爭議」音檔證據　蘇貞昌否認施壓

▲▼蘇貞昌赴立法院施政報告並備質詢 NCC主委陳耀祥 立委陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委陳椒華穿著防彈背心質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

《鏡電視》今年1月19日取得執照，但在申設期間，黨政高層介入、施壓國家通訊傳播委員會（NCC）傳言不斷，時代力量立委陳椒華27日在立法院總質詢時，首度公布2021年12月17日股東會音檔， 時任董事長裴偉會中提到「蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥」、「府方的人是用洪耀福做代表」等語，不過，行政院長蘇貞昌強調府院高層不會干預NCC，行政院尊重立法院的運作，且後來的結果也跟音檔內容不同。

立法院今天繼續邀請行政院長蘇貞昌率部會官員進行施政報告及備質詢。

陳椒華會中質疑，2021年7月16日，《鏡電視》首任董事長裴偉用Line告訴大股東，已經要總統府跟行政院給NCC壓力，但蘇揆否認「沒有」；陳再指，2021年12月17日，《鏡電視》舉行股東會，裴偉跟股東說，蘇貞昌找了陳耀祥，明確要求陳耀祥用很快速度讓《鏡電視》取得執照，而蘇揆說，現在已經2022年9月了，陳質疑的事情和現在結果也不一樣，陳隨即播放錄音檔案，裴偉在會中明確提到「蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥」等語。

陳椒華詢問，裴偉到底有沒有打電話給蘇揆，蘇揆有沒有施壓NCC？蘇揆說，「沒有」；陳椒華追問，總統蔡英文或總統府裡的人，有沒有交代蘇揆要施壓NCC？蘇揆說，總統跟自己都是一對一、非常的客氣，跟自己講的話也不會像錄音檔的內容，他跟裴偉不熟，不曉得音檔中的聲音是不是裴偉的，「沒有這樣的事」。

此外，陳椒華繼續播放音檔，裴偉在會中說，「府方的人是用洪耀福做代表，去告訴陳耀祥說，不要以為18號公投如果沒有好的結果的話，會換行政院長，這個案子就可以拖，這個是總統的旨意，不是行政院長的旨意」等語；陳詢問蘇揆，到底總統府有沒有打電話給蘇揆？蘇揆說，「沒有」。

▲▼蘇貞昌赴立法院施政報告並備質詢 NCC主委陳耀祥 立委陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌應詢。（圖／記者屠惠剛攝）

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