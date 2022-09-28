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本週疫情如能掌控　蘇貞昌：明將宣布10月13日開放國門

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著新冠肺炎疫情進入穩定期，全球各國都開始鬆綁邊境管制規範。行政院長蘇貞昌28日上午來到桃園機場視察放寬邊境管制3+4、0+7的整備情形，會前受訪時表示，若本週疫情確實如指揮中心預判，29日的行政院會聽指揮官報告後，各部會形成共識，就有可能明天由指揮中心來宣布一如當初的預告，在10月13日開放國門。

蘇貞昌說，機場是國門，過去這2年11個月疫情期間，在第一線防疫的所有工作人員辛苦了，「今天來到國門就要開放的前一刻，我特別來機場像所有工作人員表示敬意、表示感謝，同時也來看準備好了沒有」。

蘇貞昌指出，經過規劃跟宣布，1個禮拜的觀察，如果大家都準備好了，那看這禮拜的疫情確實一如指揮中心原先的預判，如果都能夠順利，疫情也都如預判並且都能掌控的話，將在明天行政院會聽指揮官報告後，各部會形成共識，就有可能明天由指揮中心來宣布一如當初的預告，在10月13日開放國門。

「相關應有的準備工作都應該做好。」蘇貞昌提醒，隨著國門開放，大量觀光客跟出國旅遊回國的國人同胞，會面臨過去2年多來不同的狀況，過去為防疫所做的種種準備、動線、空間、人力，可能都要面臨很大的改變。

另外，蘇貞昌也提到，9月29日開始實施1個禮拜的新階段，接下來會怎樣的狀況，要特別拜託在國門第一線工作的所有防疫人員、工作人員，大家一定要堅持把每個環節都做好，能夠讓我們迎接國門開放做到最的準備。

▲▼行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

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