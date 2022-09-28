「鏡電視是蔡英文的御用周玉蔻！」　蔡壁如籲NCC：撤銷核准設立

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

鏡電視申設期間，黨政高層介入、施壓國家通訊傳播委員會（NCC）傳言不斷，時代力量立委陳椒華27日更公開去年底股東會音檔，內容提及時任董事長裴偉向大股東表示，行政院長蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過執照，英系要角洪耀福也去跟陳耀祥說，「這個是總統的旨意，誰來做行政院長都還是要做的」。對此，立委蔡壁如28日痛批，「鏡電視是蔡英文的御用周玉蔻！」

蔡壁如指出，有媒體報導鏡電視通過NCC審查是「總統的旨意」，並曝光多次會議錄音，內容包括「裴偉向大股東自曝他向總統蔡英文反應NCC無理取鬧，總統指示蘇貞昌趕快處理，蘇因此施壓陳耀祥快速讓鏡電視拿到執照，洪耀福甚至向陳耀祥要求『不要拖，這是總統的旨意，誰來做行政院長，這個案子都要過。』」

「鏡電視是蔡英文的御用周玉蔻？」蔡壁如痛批，這件事除了突顯獨立機關NCC已經淪為民進黨的橡皮圖章外，更表明鏡電視與鏡週刊已經成為綠營選戰的宣傳工具，「民進黨濫用媒體資源，胡亂指控本黨新竹市長候選人高虹安的研究問題，已經和周玉蔻的行徑沒有差異。」

蔡壁如表示，從「中介法」、「周玉蔻事件」到「鏡電視關說案」，民進黨企圖透過控制媒體網路的意圖昭然若揭；因此，她要求NCC即刻撤銷鏡電視核准設立，並呼籲陳耀祥必須下台負責，以捍衛台灣引以為傲的「言論自由」價值。

對於爆料內容，蘇貞昌強調府院高層不會干預NCC，行政院尊重立法院的運作，且後來的結果也跟音檔內容不同。鏡電視也回應，去年會議並無陳指涉的內容，為捍衛權益將對不實爆料提起訴訟。

總統府發言人張惇涵則表示，總統蔡英文未曾和行政院長蘇貞昌談及這個議題，也不會涉入個案。他強調，任何媒體的執照審查，是獨立機關NCC的權責，總統府一貫的立場是，尊重獨立機關依法做成的專業決定，絕不會涉入，也不會有所謂代表人涉入。