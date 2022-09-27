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「鏡電視爭議」關鍵音檔曝　陳椒華邀蘇貞昌對賭：第三方認證錄音真假

▲▼陳椒華回應鏡電視聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳椒華回應鏡電視聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

《鏡電視》申設期間，黨政高層施壓國家通訊傳播委員會（NCC）傳言不斷，時代力量立委陳椒華27日更公布2021年12月17日股東會音檔， 時任董事長裴偉會中提到「蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥」等，《鏡電視》則否認爆料內容，將對不實爆料提起訴訟。對此，陳椒華表示，自己對立法院所言全權負責，歡迎鏡電視提告，將在法庭上公布所有錄音，揪出所有違法濫權份子。

對於爆料內容，行政院長蘇貞昌強調府院高層不會干預NCC，行政院尊重立法院的運作，且後來的結果也跟音檔內容不同。對此《鏡電視》回應，去年會議並無陳指涉的內容，為捍衛權益將對不實爆料提起訴訟。

陳椒華指出，三段錄音皆為裴偉在2021年12月17日股東會音檔發言，蘇貞昌院長一概否認、不清楚錄音是否為裴偉聲音，她想邀請蘇貞昌對賭，將手上三段錄音送第三方鑑定，確認錄音真假。

對於《鏡電視》回應這是不實爆料，陳椒華表示，自己感到相當遺憾，股東會上裴偉的發言罪證確鑿，還要拗什麼，她對立法院所有發言負責，歡迎《鏡電視》馬上提告，將在法庭上公布全部錄音，揪出所有違法濫權份子。

陳椒華也請法官傳喚《鏡電視》當天與會所有股東作證，來釐清到底是誰在說謊。她說， NCC審查有很多爭議，今天既然沒辦法釐清誰在說法，就由法院來釐清相關證據真假，呼籲《鏡電視》要面對問題。

陳椒華今天在立院施政總質詢時質疑，2021年7月16日，《鏡電視》首任董事長裴偉用Line告訴大股東，已經要總統府跟行政院給NCC壓力，但蘇揆否認「沒有」；陳再指，2021年12月17日，《鏡電視》舉行股東會，裴偉跟股東說，蘇貞昌找了陳耀祥，明確要求陳耀祥用很快速度讓《鏡電視》取得執照，而蘇揆說，現在已經2022年9月了，陳質疑的事情和現在結果也不一樣，陳隨即播放錄音檔案，裴偉在會中明確提到「蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥」等語。

陳椒華詢問，裴偉到底有沒有打電話給蘇揆，蘇揆有沒有施壓NCC？蘇揆說，「沒有」；陳椒華追問，總統蔡英文或總統府裡的人，有沒有交代蘇揆要施壓NCC？蘇揆說，總統跟自己都是一對一、非常的客氣，跟自己講的話也不會像錄音檔的內容，他跟裴偉不熟，不曉得音檔中的聲音是不是裴偉的，「沒有這樣的事」。

對於陳椒華指控，《鏡電視》今天發布3點聲明表示：第一，去年12月17日股東臨時會並無陳椒華指涉的討論內容，公司必要時，將向公眾公布該日股東臨時會的全程錄音，以昭公信；第二，公司申設案件是全體同仁的努力規劃籌設，先經過11位外部專家學者組成的諮詢委員會肯定，通過諮詢委員決議建議許可申設，並經NCC委員會議決議許可申設，NCC更對本件許可做成歷年最嚴格的附款，一切均適法適理；第三，籲請立法委員莫再隨有心人士起舞，一再將公司作為政治鬥爭之工具，公司為捍衛權益，將對不實爆料提起訴訟。

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關鍵字：

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