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嘉義失智翁赤腳流浪到口湖　警耐心問出住所送返家

▲嘉義老翁出門後迷途流浪到口湖鄉，幸獲民眾報案由警方先接回派出所安置，耐心問出居處平安送返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲嘉義老翁打赤腳出門後迷途流浪到口湖鄉，警方先接回派出所安置，耐心問出居處平安送返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

獨居老翁衣衫簡陋居縷赤腳，離家數十公里徬徨流浪到雲林，昨（15）日被民眾當成可疑人士報案，警方到場了解後，才發現其為獨居老人，疑有失智傾向對於警詢語焉不詳，且因重聽對他人關心拒絕回應，幸在警員耐心陪伴安撫並提供熱食，老翁才唸出住家大約位置，警員訪查後才將老翁順利送返嘉義老屋休息。

▲嘉義老翁出門後迷途流浪到口湖鄉，幸獲民眾報案由警方先接回派出所安置，耐心問出居處平安送返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲嘉義老翁出門後迷途流浪到口湖鄉，幸獲民眾報案由警方先接回派出所安置，耐心問出居處平安送返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林口湖鄉謝厝村順天宮前昨日午夜突然出現一名赤腳陌生老翁，附近民眾發現可疑人士也不敢貿然上前，隨即撥打110報案請求警方到場協助。北港警察分局口湖分駐所長王富洋及警員劉騰徽獲報趕抵現場，發現老翁雖神情緊張，但緊緊閉口問而不答，身著衣物簡陋還打赤腳，警員憂其狀況先將其帶返所安置、照護。

▲嘉義老翁出門後迷途流浪到口湖鄉，幸獲民眾報案由警方先接回派出所安置，耐心問出居處平安送返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲嘉義老翁打著赤腳迷途流浪到口湖鄉，警員耐心問出居處，並將其平安送返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

口湖分駐所長王富洋表示，老翁疑似患有重聽及失智，相當排斥與人接觸，對員警的詢問也閉口不言，警員劉騰徽擔心他挨餓，趕緊買來宵夜給老翁裹腹，才獲得些許的回應「老翁表示姓賴，住嘉義市西區，並沒有任何家屬能聯繫…等語」。為避免賴翁流浪街頭情形再發生，員警特別護送他返回嘉義家中，並交待獨居的他不要再離家太遠，以免再次迷路。

分局長蔡培元表示，現在獨居長者比率增加，社會大眾應發揮愛心多加關心獨居老人狀況，王所長2人視民如親，才能以同理心來關懷走失長者，並平安護送他返家。提醒大家，若有疑似失智或易走失現象，可申請配戴愛心手鍊，如不慎走失方能協助其更快找到回家的路。

▲嘉義老翁出門後迷途流浪到口湖鄉，幸獲民眾報案由警方先接回派出所安置，耐心問出居處平安送返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲嘉義老翁出門後迷途流浪到口湖鄉，員警特別護送他返回嘉義家中，並交待獨居的他不要再離家太遠，以免再次迷路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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