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睽違2年回歸　2022成龍溼地國際環境藝術季《種子》展出生生不息

▲「成龍溼地國際環境藝術季」由縣長張麗善、觀樹教育基金會以及藝術創作家共邀民眾，感受這片土地的堅韌與美麗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「成龍溼地國際環境藝術季」由縣長張麗善、觀樹教育基金會以及藝術創作家共邀民眾，感受這片土地的堅韌與美麗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林口湖鄉成龍溼地原為農耕地，因地層嚴重下陷成為濕地，2010年起透過藝術讓村民重新思考與環境的關係、讓荒涼的成龍村被翻轉重新出發。「成龍溼地國際環境藝術季」因疫情因素停辦兩年再度回歸，今(16)日由縣長張麗善、觀樹教育基金會以及藝術創作家李蕢至共邀民眾，感受這片土地的堅韌與美麗。

雲林縣長張麗善表示，成龍溼地受到1986年8月的韋恩颱風、1996年7月的賀伯颱風強烈侵襲，海水倒灌淹沒農地，20多年來長期積水無法耕種，也成為國內唯一因地層下陷及海水倒灌而形成的溼地。2005年，林務局與口湖鄉公所進行「成龍溼地生態園區經營管理示範計畫」；2009年起與觀樹教育基金會合作透過打造環境教育基地的理念，推廣了多樣式的環境保護行動。

文化觀光處長陳璧君表示，成龍溼地最大的不同在於其與村落居民共生共存，有這群居民守護自己居住的溼地，由下而上的影響民間團體、地方政府與中央機構，現在也正朝著其他溼地推廣單位推展生態保育、藝文扎根、向海洋學習的示範基地前進。

▲「成龍溼地國際環境藝術季」由縣長張麗善、觀樹教育基金會以及藝術創作家共邀民眾，感受這片土地的堅韌與美麗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「成龍溼地國際環境藝術季」裝置藝術作品《種子》，雕塑以流線的姿態佇立於溼地中，與濕地美麗的景致合為一體，。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「2022成龍溼地國際環境藝術季」展演活動，裝置藝術作品邀請李蕢至老師創作《種子》，作品的構想來自於溼地裡的植物，溼地植物可以定沙保護魚塭堤岸，也能夠為溼地裡的魚類提供遮陽處所與食用，也是鳥類築巢的材料；雕塑以流線的姿態佇立於溼地中，就像一顆巨大的種子，與濕地美麗的景致合為一體，它是溼地裡的自然雕塑，一處鳥類停留的棲所，也是大地上的與自然共存的「種子」。

表演藝術邀請太日樂集搭配森森不息街頭劇場創作《洄光》，運用溼地自然環境沉浸式演出，感受成龍村的生命力，此外，除創藝市集邀請在地美食、文創商家共襄盛舉，更將歷年來以成龍溼地為主軸的影片，透過影音會，讓民眾一睹成龍溼地的風采，希望民眾透過藝術的鋪陳，看見成龍溼地不同的面貌。

雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、財團法人觀樹教育基金會洪粹然執行長、成龍社區發展協會李自儀理事長，以及今年度藝術創作家李蕢至老師、Lua Rivera、太日樂集張呈遠團長、森森不息街頭劇場趙敦毅團長，共同邀請民眾於9月24、25日，一同來到成龍溼地，體驗、看見這塊土地與居民堅毅的生命力。

「2022成龍溼地國際環境藝術季」活動時程表
日期/時間：9月24日(六)-9月25日(日) / 13:30~18:00
系列活動內容 / 時間：
創藝市集 / 13:30~18:00
影音會 / 13:30~18:00
街頭藝人表演 / 14:00~18:00
主表演《生生不息》/ 16:00~16:30

▲「成龍溼地國際環境藝術季」由縣長張麗善、觀樹教育基金會以及藝術創作家共邀民眾，感受這片土地的堅韌與美麗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「成龍溼地國際環境藝術季」由縣長張麗善、觀樹教育基金會以及藝術創作家共邀民眾，感受這片土地的堅韌與美麗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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