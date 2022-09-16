優格「從百歲老人腸道」提取益生菌！網看完狂嘔　公司認證是專利

▲優格宣稱：從百歲老人腸道採集益生菌。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網友近日在社交平台發布影片稱，一款酸奶（台稱優格）的配料表頁面顯示，其添加的一款益生菌菌株，是從廣西巴馬百歲老人腸道採集篩選的。對此，有網友反胃吐槽，「其實不用告訴我是怎麼提取的。」15日，這款酸奶所屬公司一名工作人員回應，上述酸奶產品中的宣傳用語過於直白，他們已向領導反映，準備進行優化和改進。

據《極目新聞》報導，網傳影片顯示，一款白色外包裝的酸奶配料表上，標註有一種名為鼠李糖乳杆菌hsryfm1301的益生菌菌株。配料表下方還有一段文字解釋稱，上述益生菌菌株是從巴馬百歲老人腸道採集篩選的。

上述影片發布後引發眾多網友熱議，目前已有近8萬點讚，評論數接近5萬條。有網友科普道，「基本上所有益生菌都是從人體提取出來的，大部分是糞便，不過培養後和糞便完全沒丁點關係了。」也有網友表示，「雖然知道沒什麼，但是感覺過不去心裡那道坎。」還有網友則調侃稱，「能不能找點瘦子的益生菌。」

該酸奶所屬公司官網上的一篇文章曾介紹稱，鼠李糖乳杆菌hsryfm1301是公司歷經多年開發的具有自主知識產權的益生菌，菌種採集自世界長壽之鄉廣西巴馬百歲老人的生活環境。公開資料顯示，廣西巴馬被譽為「中國長壽之鄉」，也是世界五大長壽之鄉之一。

15日上午，這款酸奶所屬公司一名工作人員透露，上述產品中添加的菌種，確實是該公司在巴馬進行相關取樣工作後，自主研發的一種益生菌，該發明也獲得了相關專利。

上述工作人員還透露，此前他們已收到相關反映，上述酸奶產品上的宣傳用語過於直白，讓部分消費者產生了不好的觀感，對此他們感到非常抱歉。目前，他們已向領導反映，準備對宣傳語進行優化和改進。

中國醫師協會營養醫師專業委員會常務委員、湖北省營養學會常務理事蔡紅琳表示，實際上，身體菌群90%都分布在腸道內，結腸可以說是菌群的大本營，確實有不少益生菌是從腸道內提取出來的，但上述酸奶產品的相關表述確實稍顯直白。