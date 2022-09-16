　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

優格「從百歲老人腸道」提取益生菌！網看完狂嘔　公司認證是專利

▲▼優格宣稱：從百歲老人腸道採集益生菌。（圖／翻攝自極目新聞）

▲優格宣稱：從百歲老人腸道採集益生菌。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網友近日在社交平台發布影片稱，一款酸奶（台稱優格）的配料表頁面顯示，其添加的一款益生菌菌株，是從廣西巴馬百歲老人腸道採集篩選的。對此，有網友反胃吐槽，「其實不用告訴我是怎麼提取的。」15日，這款酸奶所屬公司一名工作人員回應，上述酸奶產品中的宣傳用語過於直白，他們已向領導反映，準備進行優化和改進。

據《極目新聞》報導，網傳影片顯示，一款白色外包裝的酸奶配料表上，標註有一種名為鼠李糖乳杆菌hsryfm1301的益生菌菌株。配料表下方還有一段文字解釋稱，上述益生菌菌株是從巴馬百歲老人腸道採集篩選的。

上述影片發布後引發眾多網友熱議，目前已有近8萬點讚，評論數接近5萬條。有網友科普道，「基本上所有益生菌都是從人體提取出來的，大部分是糞便，不過培養後和糞便完全沒丁點關係了。」也有網友表示，「雖然知道沒什麼，但是感覺過不去心裡那道坎。」還有網友則調侃稱，「能不能找點瘦子的益生菌。」

該酸奶所屬公司官網上的一篇文章曾介紹稱，鼠李糖乳杆菌hsryfm1301是公司歷經多年開發的具有自主知識產權的益生菌，菌種採集自世界長壽之鄉廣西巴馬百歲老人的生活環境。公開資料顯示，廣西巴馬被譽為「中國長壽之鄉」，也是世界五大長壽之鄉之一。

15日上午，這款酸奶所屬公司一名工作人員透露，上述產品中添加的菌種，確實是該公司在巴馬進行相關取樣工作後，自主研發的一種益生菌，該發明也獲得了相關專利。

上述工作人員還透露，此前他們已收到相關反映，上述酸奶產品上的宣傳用語過於直白，讓部分消費者產生了不好的觀感，對此他們感到非常抱歉。目前，他們已向領導反映，準備對宣傳語進行優化和改進。

中國醫師協會營養醫師專業委員會常務委員、湖北省營養學會常務理事蔡紅琳表示，實際上，身體菌群90%都分布在腸道內，結腸可以說是菌群的大本營，確實有不少益生菌是從腸道內提取出來的，但上述酸奶產品的相關表述確實稍顯直白。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
農委會認定「6篇報告重複度高」　張善政回嗆：裝睡的人叫不醒
民進黨有選舉需要　柯文哲預言：年底投票前邊境會解封
連4日破4萬！　王必勝曝「疫情高峰」時間點
瘋狂追愛女警遭拒！男警搶所長配槍　大鬧派出所
作家H認了「無法正常射精」　患攝護腺癌三期…陳亞蘭聽完落淚
快訊／10縣市病例破千　全台各縣市確診分布曝
快訊／30多歲女「解隔一週爆新症狀」　送醫隔日死亡
快訊／今+41430例本土「連四天破4萬」、另增46死
夫妻高雄旅遊...遭聯結車撞重傷！　判賠1257萬
快訊／張善政報告涉抄襲　農委會認定：6篇重複度高
蘋果直營店「排隊2小時」等不到結帳！　他PO現場照傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

恆大：純電SUV「恆馳5」正式量產　預計10月開啟交付

優格「從百歲老人腸道」提取益生菌！網看完狂嘔　公司認證是專利

陸「三特企業」印鈔集團幹部被查　前副總投案後遭傳私印2兆現鈔

大陸民眾排隊買iPhone 14！Pro系列超火　黃牛卻嘆「行情不樂觀」

「暫緩追租3個月」也沒用　香港2000多家餐廳面臨倒閉！

牛彈琴：習近平普丁會談「8細節」意味深長　是外交藝術

黑幫小弟偷渡緬北淪「豬仔」！1年後落網太開心：寧願去坐牢

中俄海軍啟動第二次聯合巡航　美航母雷根號出橫須賀港

「動態清零」將成大陸國策長期堅持？陸網炸鍋　官媒急滅火：謠言

中俄蒙元首第六次會晤　推進「中俄天然氣」過境蒙古國

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

清潔監視器鏡頭免爬高 店長靠水槍10秒搞定！

芭比Q了...老爸幫她曬褲　衣架撐歪凸起形狀超害羞

恆大：純電SUV「恆馳5」正式量產　預計10月開啟交付

優格「從百歲老人腸道」提取益生菌！網看完狂嘔　公司認證是專利

陸「三特企業」印鈔集團幹部被查　前副總投案後遭傳私印2兆現鈔

大陸民眾排隊買iPhone 14！Pro系列超火　黃牛卻嘆「行情不樂觀」

「暫緩追租3個月」也沒用　香港2000多家餐廳面臨倒閉！

牛彈琴：習近平普丁會談「8細節」意味深長　是外交藝術

黑幫小弟偷渡緬北淪「豬仔」！1年後落網太開心：寧願去坐牢

中俄海軍啟動第二次聯合巡航　美航母雷根號出橫須賀港

「動態清零」將成大陸國策長期堅持？陸網炸鍋　官媒急滅火：謠言

中俄蒙元首第六次會晤　推進「中俄天然氣」過境蒙古國

直播／跟著LV到「河北省的黃金海岸」看男裝秀　沙雕、教堂景色美爆

陳時中遭爆致電高嘉瑜！　本人親回：選舉日常不足為奇

西門町金柱比金店搶手　熱門地段「半根」月租4萬

温昇豪喊話：老婆就是我老闆！　「直搗女星香閨」導演挺：都很正常

安卓供應鏈持續去庫存　美系外資砍聯發科目標價至700元

農委會認定「6篇報告重複度高」！張善政回嗆：裝睡的人叫不醒

防狼噴霧誤噴！北捷700名旅客被請下車　事主遭罰1萬元

邊境開放時程表內容有變！　王必勝：10月上旬還不會解封

張善政「保密條款」完整內容曝光　黃光芹：有不可告人之處

台中聯結車綠燈右轉輾斃婦人　駕駛：沒看到電動自行車

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

大陸熱門新聞

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

喝奶茶濺電腦螢幕！她一看「螞蟻大軍入侵」傻眼

女傳遭男同學輪性虐　滿地噴血重傷

奶茶濺入螢幕　竟被螞蟻築巢

3歲弟被車撞倒　家長做法被讚爆

美女博士大學任教被誤會是大一新生 高EQ曬學歷回應酸民質疑作秀

大陸民眾排隊買iPhone 14！黃牛卻嘆不樂觀

拿聘金悔婚！她擺爛錢給弟弟買BMW

台灣朱銘作品被控親日　陸網反遭打臉

屁孫活生生把阿嬤勒到窒息　拍攝者不救還冷笑

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

男明星嫖娼很常見？作家2點分析：和你想的不一樣

動態清零將成大陸國策？官媒急闢謠

長輩站床邊看寶寶　媽媽嚇到崩潰

更多熱門

相關新聞

好市多優格冒「紅色點點」　網驚：快退貨

好市多優格冒「紅色點點」　網驚：快退貨

好市多有販售一款「希臘式優格」，是很多會員的回購好物。就有一位女網友表示，她已經持續吃希臘式優格一年了，月初時又買了兩罐回家，但打開來卻發現罐身出現紅色點點，就在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片。結果，有網友馬上驚呼「別吃了！」要她趕快拿去退。

台塑生醫益生菌下殺5.5折

台塑生醫益生菌下殺5.5折

醫師三大處方預防衰老

醫師三大處方預防衰老

特教孩子做綠豆糕禮盒　贈社區老人

特教孩子做綠豆糕禮盒　贈社區老人

詐60萬長照補助　養護中心主任起訴

詐60萬長照補助　養護中心主任起訴

關鍵字：

優格老人糞便益生菌

讀者迴響

熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

37天漂8屍！網傳「高雄浮屍錄」問怎麼了

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

浩子罕見火大當場變臉！

黃鴻升走2年「我們想你」！

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

V吻額Jennie原圖瘋傳！緊貼彼此合照

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

雙方全素顏！金宇彬巴黎約會7年女友申敏兒

收荷莉履歷　酷炫提議拍「怎復活」被封鎖

好市多開賣人！iPhone 14系列5款新機價格曝

Angelababy抽菸片瘋傳「店家道歉」坦承員工偷拍

遭吳宗憲虧　小S高EQ回應

海灘發現3具童屍　媽親手淹死他們

更多

最夯影音

更多
她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲
痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面