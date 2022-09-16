嘉義女騎士深夜「連人帶車」墜水溝！救起無心跳　頭部重創不治

▲嘉義女騎士摔墜水溝命危。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣消防局昨15日深夜11時37分許接獲通報，鹿草鄉下潭國小往義竹方向發生一起車禍，一名女騎士(25歲)連人帶車摔墜路旁水溝，救護人員到場後，立即使用長背板等將傷者脫困搬抬至路旁，但當時女子頭部重創，已經沒有呼吸心跳，後續送往嘉義長庚醫院急救仍宣告不治。

據了解，死者是越南籍女性，已定居台灣10多年，昨深夜下班後騎車返家，不料竟會墜入水溝不治。詳細事故原因還有待進一步釐清。