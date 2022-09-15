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盼明年順利爭取預算　台西、口湖台子村舊海堤將改善確保安全

▲立委劉建國今日邀水利署第五河川局莊曜成局長、縣議員蔡孟真、口湖鄉公所機要秘書蔡春常及地方村長代表等，一同至台西鄉及口湖台子村漁港進行海堤改善工程說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立委劉建國今日邀水利署第五河川局莊曜成局長、縣議員蔡孟真及地方村長代表等，一同至台西鄉及口湖台子村漁港進行海堤改善工程說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年8月10日立法委員劉建國曾至過台西及口湖台子村會勘老舊海堤的情況，今（15）日再度邀請相關單位到台西以及口湖，與當地居民舉行海堤改善工程說明會，希望水利署第五河川局可以針對老舊海堤進行新建，確保當地居民安全，同時活化海堤使用，促進當地觀光。

民進黨籍雲林縣長候選人劉建國立委今日邀水利署第五河川局局長莊曜成、漁業署技正黃怡文、雲林縣政府人員以及縣議員蔡孟真、蔡岳儒及台西鄉長候選人連佩伶、口湖鄉長候選人呂老乾、縣議員候選人顏嘉葦、口湖鄉公所機要秘書蔡春常及地方村長代表等，一同至台西鄉及口湖台子村漁港進行海堤改善工程說明會。

會中劉建國表示，台西海堤要活化以及環境改善，當地居民的聲音與意見，相信第五河川局絕對會把這樣的意見納入在未來的規劃中，最後施工完畢會是符合在地鄉親期待的，既美麗又好看又實用的堤防。

另外針對口湖台子村漁港的堤防改善，劉建國也指出，台子村漁港堤防經常有滲水情形發生，甚至有安全之虞，因此第五河川局長莊曜成也到當地，與地方議員、民代、村長以及村民等，詳細說明未來會如何施作，甚至有別於以往硬梆梆的建造方式，會更加融入地方文化特色，並召開工作坊，以達到在地村民們的期待。

水利署第五河川局局長莊曜成表示，今日受劉建國委員邀請，到台西鄉及口湖台子村舉辦海堤改善工程說明會，期待在明年爭取預算後，盡速來解決地方海堤的問題，今天也聽取到地方的需求，未來提報計畫爭取經費後，會盡快來做整個環境營造。

同時台子村海堤滲水的問題，也都會一併爭取經費來處理，期盼改善整個生活環境，同時對地方環境跟地方的休閒需求，也都會一併納入設計來考量，再次感謝劉建國委員以及地方鄉親。

▲立委劉建國今日邀水利署第五河川局莊曜成局長、縣議員蔡孟真、口湖鄉公所機要秘書蔡春常及地方村長代表等，一同至台西鄉及口湖台子村漁港進行海堤改善工程說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立委劉建國召開海堤改善工程說明會，希望水利署第五河川局可以針對老舊海堤進行新建，確保當地居民安全，同時活化海堤使用，促進當地觀光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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