賭客太多！鄰以為開私廚　自助餐吃到爽...警破門百萬鈔票滿天飛

▲警方多日佈線蒐證，於14日0時許由分局長廖志明率領偵查隊、褒忠所同仁，持雲林地方法院核發之搜索票，前往賭場執行攻堅後搜索。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、李政遠／雲林報導

雲林縣褒忠鄉一處職業「筒仔麻將」賭場藏身民宅，虎尾警方接獲線報於13日埋伏蒐證即向雲林地檢聲請搜索票獲准，14日0時許攻堅查獲楊姓主嫌僱請荷官、記帳、把風等工作人員，聚集賭客等共39人，現場查扣抽頭金1.8萬元、賭資244萬元、賭具、點鈔機等證物，全案移送雲林地方檢察署偵辦。

褒忠鄉一處民宅近期遭發現有陌生人頻繁進出該地區，附近民眾還覺得這戶人家生意比餐廳還好，以為在賣「私廚料理」，通知警方疑似開一家可疑私密餐館，人員出入複雜，警方接獲線報派員查看，發現不是餐館，是灶腳職業賭場。警方經調查蒐證確認涉嫌重大，重兵埋伏，視時機成熟於14日清晨一舉破獲。

▲灶腳賭場名副其實，除了備有豐富魚肉5菜1湯自助餐外，提神飲料及果汁冷飲亦無限暢飲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

賭場經營怕收到假鈔，現場具備2台點有驗超功能點鈔機，且小小空間更是防疫到位，由專車接駁後確定快篩陰性與佩戴口罩、經過酒精噴手消毒才由把風人員放行入內。該處為四周田園獨棟建築，警方直搗黃龍喝斥開門，在把風人員拖延時，由一名身材壯碩如浩克警員雙手一抬，將上鎖的2片大紗門直接卸下，讓同仁迅速衝入控制現場。

▲警方攻堅賭場統計共有5名賭場人員外，賭客達34人，其中不乏外籍配偶數名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局說明，職業賭場由負責人楊嫌向許姓屋主租用民宅，並僱請4名工作人員聚集賭客黃姓男子等多名男女35人，賭客全為本國籍居多，僅少數外配新住民，全以麻將為賭具把玩俗稱「推筒仔」，現場查扣抽頭金新臺幣1萬8千元、賭客共同賭資244萬餘元、帳冊1本、賭具麻將、點鈔機2部及無線電4支等證物。

▲警方直搗黃龍喝斥開門，在把風人員拖延時，由一名身材壯碩如浩克的警員（持鈔票者）雙手一抬，將上鎖的2片大紗門直接卸下，讓同仁順利迅速衝入控制現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

深夜賭場隱身民宅廚房，名副其實的「夜宵場」，賭場再開賭前即備妥「自助餐」豐富菜色與飲料涼水無限供應，吸引不少平時省吃儉用的婆婆媽媽拿買菜錢拿來賭博，當警方破門進入，全遭嚇壞了，一度四處逃竄更將身上賭資藏在鍋碗瓢盆中、櫥櫃、門後等，除女警將婆媽身上所藏在貼身衣褲的現金全數搜出，男賭客更將現金塞進襪子遭警員鷹眼發現。

▲突然衝入警察喝斥，30多名賭客驚慌一度逃竄，更將現金亂扔或藏匿，都不承認是自己所持有。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方訊問後後將經營賭場之楊姓犯嫌等5人依違反刑法第268條賭博罪移送雲林地檢署偵辦，犯罪得利與全場賭金244萬餘元依法沒入，另賭客黃男等34人全依社維法各裁罰3000元。虎尾警分局長廖志明表示，為維護選前治安，杜絕選舉賭盤影響選舉，將持續針對六合彩、網路賭博、地下賭場等加強查緝，警方在此呼籲不法之徒勿心存僥倖，以身試法。

▲賭金高達240餘萬警員數到手抽筋，最後利用賭場驗鈔數抄機精確清點總金額。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲把風人員拖延遲不開門，由一名身材壯碩如浩克警員雙手一抬，將上鎖的2片大紗門直接卸下移開，讓其他警員順利衝入控制現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方將賭客黃男等34人全數帶回偵訊，移送後全依社維法各裁罰3000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警方局破獲職業賭場，錢多到僅用塑膠袋隨意包裝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方將賭場主嫌等五人，依違反刑法第268條賭博罪移送雲林地檢署偵辦，犯罪得利與全場賭金244萬餘元依法沒入。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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