雲林男子快速道路遭警攔下　女警開出3千元紅單...他頻道謝

▲雲林一名男子騎腳踏車誤闖快速道路，不知所措還一度摔倒，幸好熱心用路人報警，警方迅速前往協助送醫，但違規為事實須依法開罰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林本月8日上午9時許在78線快速道路東勢鄉西往東，出現一名男子騎腳踏車誤闖。臺西警分局東勢分駐所獲報後派員前往，警方到場發現男子曾跌倒而受擦挫傷，除立即協助送醫，警察雖同情他是無心之過，仍依據違反道路交通管理處罰條例第33條開罰3千元。而男子雖然受罰後但也因此獲協助脫困，頻頻向警員道謝。

臺西警分局說明， 警員江奕綾駕駛巡邏車前往快速道路找尋騎士，遠遠就看一部腳踏車緩慢前行，警車靠近將騎士攔下，48歲的蔡男告訴女警，自己是在褒忠鄉時誤騎上快速道路的，剛開始並不知道騎錯了，是因為看到身旁有許多大車經過，司機們都抱以異樣的眼光，他才知道自己誤闖了，但又不知要向誰求救。

經警員詢問得知其誤闖快速道路後深感無助，停下查看路況時遭強風吹倒而受傷，嚇得硬著頭皮繼續往前找出口，幸得警員趕往協助脫困，員警請他先至警車內休息，並通報救護車協助送醫，亦告知男子，依據道路交通管理處罰條例第33條，快速公路不得行駛腳踏車，依法處新臺幣3000元-6000元罰鍰，警察雖同情他是無心之過，仍依法開罰。

臺西警分局長黃念生表示，機車、腳踏車會因不熟悉路況、未注意標誌，或是因標示不清楚而誤闖國道及快速道路，萬一不慎誤闖切記千萬不要迴轉或逆向行駛，也不要停在道路上，要順著車流走，減速慢慢往外側車道移動且停靠在路肩等安全場所，再撥打110等待警方到場救援，以免危害自己與其他用路人的安全。

▲警員江奕綾駕駛巡邏車前往快速道路尋得騎士後發現其傷勢，除協助送醫亦依法開罰，並趁機向騎士宣導需注意道路號誌及標示，不要再誤闖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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