民眾撿獲鑰匙送派出所　機靈警靠一組數字...找到登山客失主

▲林女認領時向警員表示，接獲電話前並不知道鑰匙包已掉失，對於警員鍥而不捨的精神找到自己的態度表示感謝及肯定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中秋連假期間有民眾撿到鑰匙後，拿到雲林縣警局斗南警分局華山派出交給值班警員，表示是在路邊拾獲，而包內未有失主資訊，疑為遊客所遺失恐正遍尋不著。經警員訪查附近店家未尋獲失主，眼尖發現其中有保全公司標誌與編號，透過保全公司果因此找到女失主認領，失主驚訝前往認領頻誇讚警員細心，否則真進不了家門。

斗南警分局說明，警員黃榮貴在報案蔡姓男子所述的拾獲地點附近訪查商家，均未遇有人協尋鑰匙包情事，剛好鑰匙包內有一支中興保全鑰匙，在鑰匙上面有一排編號，黃員靈機一動致電中興保全並說明過程，委請中興保全協助查詢鑰匙編號並致電鑰匙主人。

過真未過許久林姓女子致電派出所，並表明鑰匙包是自己的，約過半小時將親自到派出所認領，林女認領時向警員表示，趁假日天氣不錯與家人前來登山健行，接獲電話前並不知道鑰匙包已掉失，驚訝地表示如果沒有鑰匙，回到家也無法入門，對於黃員主動前往附近商家詢問及鍥而不捨精神找到自己的態度表示感謝及肯定。

警員黃榮貴表示，體念失主焦急的心，快速至附近店家找尋及以電話連絡失主正是「苦民所苦，代人著想」的體現，並對林女表示為民服務本為警察工作一環，秉持將心比心真誠的態度處理，有什麼需要警方協助的，警察同仁都會盡量幫忙。

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