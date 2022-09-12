基隆貨櫃車過彎重心不穩側翻　駕駛輕傷自行脫困

記者郭世賢／基隆報導

基隆市光華橋入口處今（12日）上午9時許發生一起意外事故，廖姓男子駕駛一輛貨櫃車，行經中山四路港西光華橋彎道處，疑因後方貨櫃重心不穩，導致車輛向右翻覆，駕駛一度受困車內，最後自行脫困，所幸僅受輕微擦傷無送醫，至於詳細事故原因仍待調查釐清。

▲基隆貨櫃車過彎重心不穩翻覆，駕駛輕傷自行脫困求援。（圖／記者郭世賢翻攝）

廖姓男子（52歲）12日上午駕駛貨櫃車，由基隆港區駛出往港西聯外道路的貨櫃車，行經中山四路港西光華橋彎道處，疑後方貨櫃重心不穩翻覆，嚴重影響通行，警消獲報趕抵現場救出受困駕駛，所幸僅輕微擦傷，無生命危險，也未波及過往人車。

基隆警第四分局中華路分駐所所長徐紹文獲悉，隨即率領所內警力馳赴現場實施交通疏導，管制陽明貨櫃場旁車道往中山四路方向車輛進出，維護現場周邊行車安全，疏通雙向車流。廖男經酒測無酒精反應，至於事故原因調查，由交通隊派員現場測繪照相，以釐清肇事責任。

基隆警第四分局呼籲市民朋友，中山四路路段為大型車輛運輸必經聯外道路，請駕駛人行經該路段應確依速限小心駕駛，避免因突發事故導致車輛失控，造成車毀人傷意外。

【更多新聞】

►電鋸男缺錢把兌幣機當ATM 四處「剖肚」遭活逮下場出爐

►基隆港務局舊宿舍起火延燒多間 「屋內無電源」疑人為因素

►暌違2年！基隆海洋老鷹9／17踩街遊行 嘉年華交通管制出爐

►金山警強力肅槍毒！查獲改造槍1把、毒品 攻堅破詐團「收簿手」