純情女大生網遇「高帥男模」暈船　衝超商繳3萬只求見面

記者白珈陽／台中報導

台中市19歲唐姓女大生，日前透過交友APP認識一名自稱是模特兒的男網友「Mark」，唐女見對方大頭貼高大帥氣，加上時常被施展甜言蜜語攻勢，頓時陷入愛河，答應見面約會，但「Mark」又說，經紀公司規定要繳交3萬元才能外出，被愛情沖昏頭的唐女，立即衝到超商要出錢，幸好店員察覺有異迅速報警，警方到場後知悉又是詐騙老招，苦苦相勸才阻止唐女受騙。

▲唐姓女大生衝超商欲繳3萬元見男網友。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局表示，永興派出所警員高慈佑、洪暄富，6日晚間8時許接獲北區漢口路一家超商店員報案，稱店內有女子提款後又一直在講電話，且談話內容中有提到匯款問題，疑遭到詐騙，需要警方協助。2員到場後發現一名年輕女子正身陷詐團的話術中，趕緊上前了解狀況。

唐姓女子向警方表示，她在交友軟體「探探」上認識一名男網友「Mark」，雙方聊了一陣子互有好感，而對方在交友軟體大頭貼放上高大帥氣的照片，她一時怦然心動，與Mark約定下午見面看電影，因對方自稱擔任男模特兒，經紀公司表示欲保護員工安全需要先支付保證金3元萬才能外出，她才到超商操作ibon要列印繳費單。

▲唐女已領錢並列印出繳費單，只差一步就遭詐團騙財，幸警方及時到場阻詐。（圖／記者白珈陽翻攝）

警員聽完唐女陳述，當即向她說明這是常見的假交友真詐騙手法，並提醒唐女不要再跟對方聯繫。警方指出，網路交友須謹慎，若涉及金錢往來均屬詐騙手法；所幸這場愛情騙局被超商店員及警方聯手戳破，成功保住女大生辛苦打工存下來的積蓄。

台中市第二警分局長陳家銘呼籲，謹記網路交友不要輕易相信文字上面的甜言蜜語，不僅可能詐騙金錢，也詐騙了你寶貴的時間，沒有見面之前，勿相信任何承諾。若有接到不認識或可疑電話、訊息時，一定要撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。

