台南惡火奪3命相驗　祖孫皆吸入性嗆傷死亡「阿嬤大面積燒傷」

記者林悅、許展溢／台南報導

台南市永康區復國一路44巷1棟民宅11日傍晚發生火災，祖孫3人不幸喪命，台南地檢署檢察官於下午1時10分許，會同法醫進行相驗，初步相驗結果，死者3人均因吸入性嗆傷死亡，其中許姓死者遭大面積燒傷。

▲台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，初步相驗果，死者3人均因吸入性嗆傷死亡，其中許姓死者遭大面積燒傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，經檢察官會同法醫對11日永康區大火案死者進行相驗，初步相驗果，死者3人均因吸入性嗆傷死亡，其中許姓死者遭大面積燒傷。

▲台南火警祖孫3死，家屬12日赴殯儀館相驗。（圖／記者許展溢攝）

據了解，台南市消防局11日傍晚5時50分許據報，永康區復國一路44巷1棟民宅發生火警，火場樓高3層，2樓傳有3人受困，疑因烤肉引發火災，消防人員接駁多條水線射水搶救，但火場不時傳出不明爆炸聲響，火勢相當猛烈。

消防人員為救人冒險進入火場全力搜救，在2樓前方房間找到祖孫3人，惟都已OHCA無生命跡象，王姓阿公送成大醫院；許姓阿嬤明顯死亡，未送醫；陳姓孫女送永康奇美醫院，但王姓阿公及陳姓孫女2人經醫院搶救，仍宣告不治身亡。

南市警永康分局初步調查，該戶戶籍5人，實際住6人，分別為王姓男子（91歲，死亡，阿公，復國里3鄰鄰長）、許姓女子（77歲，死亡，阿嬤，家管）、王姓女子（51歲，女兒，未在家）、陳姓男子（63歲，女婿，未在家）、陳姓女子（20歲，死亡，大孫女，大學生）及陳姓女子（17歲年，二孫女，第1位自行逃出，輕傷）。死者一家並非以資原回收為職業，案發時陳男與王姓妻子外出辦事，並不在家而逃過一劫，案由永康分局警方報請檢察官相驗查處。