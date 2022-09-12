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基隆+510！專責病房空床率44.8%　林右昌籲「做好3件事」

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中12日公布國內本土病例，新增2萬5346例，其中基隆新增510例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率44.8%；提醒民眾國內疫情趨勢緩升，特徵是重複感染，籲請大家進出公共場域或營業場所，配合各項防疫規範，完整接種疫苗，外出時，若因雨勢致口罩濕潤，與他人接觸前應更換，並保持社交距離。

▲0912基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

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有關基隆市疫情部分，本市今日510名確診人數中，包括外縣市通報85例，佔16.67%；其中女性272人、男性238人；若以年齡別區分，35-44歲有82人、45-54歲有82人居多，兩者皆各占16.08%；至於75歲以上的長者有27人、65-74歲有40人、6歲以下有38人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房134床，目前收治74人、空床60床，空床率44.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症24名、中症14名、輕症17名；部立基隆醫院，輕症18名；礦工醫院，輕症1名；三總基隆分院，無收治。

▲0912基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估15萬8870人，利用快速通道的有4萬2171人，有8萬9292人完成健康條件審核，符合資格已派案6萬8765人，條件不符合則有2萬0527人。

▲0912基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

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