暌違2年基隆海洋老鷹9／17登場　體驗台派海洋嘉年華踩街遊行

▲基隆海洋老鷹嘉年華踩街遊行9月17日登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

睽違兩年！基隆海洋老鷹嘉年華踩街遊行，將在加強防疫、戴好口罩、正常生活、如期舉辦四大原則下，於17日盛大登場，今年主題「遨遊天際、向海致敬」，號召烏克蘭MRG馬戲團、橘助Cosplay等，匯聚達歷年之最的52隊國內外表演團體，觀光及城市行銷處長曾姿雯今（12日）和立委蔡適應、大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖，邀大家體驗台派海洋嘉年華遊行。

曾姿雯表示，海洋老鷹嘉年華踩街遊行，今年已邁入第12年，自2015年開市府逐年提升為全台最盛大海洋嘉年華會，今年和海洋委員會合作成為國家級重要海洋盛事，隨著疫情趨緩，今年市府以「遨遊天際、向海致敬」為主題，市府號召各縣市社區協會、校園團隊及國內外表演團體參加，隊伍數達歷年之最有52隊，熱情奔放的踩街舞者，將與民眾近距離互動同歡，歡迎大家來基隆體驗「台派海洋嘉年華」踩街，感受台灣豐富、多元的海洋文化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲基隆海洋老鷹嘉年華踩街遊行，匯聚達歷年之最的52隊國內外表演團體。

今年特別邀請到國內外創新的團隊來基隆踩街。享譽國際的烏克蘭MRG馬戲團，將以高蹺遊行、默劇雜耍向台灣傳達和平自由的歡樂。知名的世新啦啦隊、女十字軍印地安哈雷車隊也將接連帥氣登場。還有受到年輕人喜愛的橘助Cosplay，將以動漫服裝扮演卡通人物，與所有踩街隊伍及民眾一起同樂。

曾姿雯說，為歡迎外縣市踩街團體及民眾來基隆旅遊，市府在活動當日上午10時到下午20時在國門廣場，推出25攤海洋特色市集，自即日起至10月10日推出「歡樂357優惠雙重GO」旅遊優惠，吸引旅客留宿基隆、在基隆消費；9月12日、13日及14日下午16時在FUN PASS平台推出3折、5折及7折的海派浪漫食旅券（原價值100元，限量6000套），可至基隆在地美食、伴手禮、景點、住宿、交通等合作店家使用。

▲基隆海洋老鷹嘉年華踩街遊行交通管制。（圖／基隆市政府提供，下同）

市府表示，為維護民眾安全及活動順利，活動當日9月17日，下午2時至下午5時實施封路及交通管制措施，管制範圍由中山一路、中山（高砂）橋及公園街以東（不含中山一路、中山（高砂）橋及公園街）、忠三路及仁四路以北（不含忠三路及仁四路）、愛四路以西（含愛四路）、愛五路以西（不含愛五路）、仁一路以南（不含仁一路）、海洋廣場以南（含忠一路）及海域所圍設範圍，請民眾注意配合及提前改道。

遊行當日下午14時，隊伍將自國門廣場出發，行經港西街、忠一路、仁二路、愛二路、仁三路及愛三路，再回到國門廣場，將用熱情有勁森巴鼓聲、舞蹈及大型海洋藝術，綻放「海洋國門‧起點基隆」旅遊魅力；遊行管制道路禁止各式汽車、機車及自行車進出，管制區域內，非遊行管制道路，原則僅供汽、機車及自行車離開遊行道路方向、禁止進入遊行道路方向。

踩街遊行於下午5時管制結束時，即開放管制區域通行，參與遊行隊伍於國門廣場就地解散。遊行管制範圍外皆可供車輛通行，僅孝二路往海洋廣場方向禁止車輛通行。更多停車管制、車輛改道資訊請上「基隆市政府觀光及城市行銷處」網站查詢。

【更多新聞】

►電鋸男缺錢把兌幣機當ATM 四處「剖肚」遭活逮下場出爐

►基隆港務局舊宿舍起火延燒多間 「屋內無電源」疑人為因素

►暌違2年！基隆海洋老鷹9／17踩街遊行 嘉年華交通管制出爐

►金山警強力肅槍毒！查獲改造槍1把、毒品 攻堅破詐團「收簿手」