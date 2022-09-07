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男友不娶她還騙上床！ 26歲女告性侵竟被吃案　怒衝警局縱火自焚

▲▼火。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲印度一名女子因不甘警方未受理她的性侵案而在警局引火自焚。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／綜合報導

印度一名26歲女子在中央邦（Madhya Pradesh）被性侵後，因多次報案無果，憤而在警局自焚，導致嚴重燒傷。警方事後發現，相關警局根本沒有將她的案件登記在案，因此當局決定將警局2名負責人開除。

綜合印媒報導，這名女子8月12日到當地警局報警，聲稱當地的稅務官員巴哈杜爾（Brij Bahadur）在交往期間允諾會和她結婚，並和她發生了關係，沒想到事後居然食言，因此要對對方提告性侵。

然而，受害女子苦等許久，卻一直未見警方採取進一步行動，於是她又通過首席部長熱線投訴，可惜一樣無功而返。9月2日，警方通知女子和被告一同到警局做筆錄，沒想到女子當天就在警局裡引火自焚，導致她全身嚴重燒傷，並被送到附近醫院接受治療。

警方事後調查發現，相關警局根本沒有將她的案件登記在案，因此決定以玩忽職守為由，將警局負責人薩米爾（Mohammed Sameer）和副督察（Savitri Singh）開除，當局也已針對此案逮捕嫌犯展開調查。

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