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社會 社會焦點 保障人權

松山性侵狼2年犯案6次　媽媽哭求法官「當庭收押」真的裁准了

記者柯沛辰／綜合報導

台北市松山區民生社區5日凌晨發生隨機性侵事件，20歲蔡姓男子假裝問路，卻尾隨性侵落單女子。蔡男落網後，母親在媒體鏡頭前落淚道歉，解釋兒子從小四處看醫生，但愈大愈控制不住自己，也沒有機構願意收留，拜託法官當庭收押，不要再有下一個受害者。台北地院召開羈押庭後，6日深夜裁定收押。

警方調查，蔡男自去年9月起陸續在賣場、捷運小巨蛋站、葫州捷運站、內湖運動中心偷窺女子如廁，也曾在木柵公園把女性拖進廁所，意圖性侵。本月5日，他騎共享自行車在路上閒逛，凌晨行經南京東路五段，見被害女子落單，先假裝問路，再一路尾隨至松山區某空地強押性侵，算下來已是第六度犯案。

▲松山分局偵查隊副隊長莊閔傑說明這起單車色狼性侵夜歸女案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲蔡嫌深夜騎車閒晃，在路上尋找下手目標。（圖／記者張君豪翻攝）

蔡男媽媽受訪時聲淚俱下，代兒子向社會大眾道歉，「對不起造成社會困擾，我知道我兒子做錯事了！」蔡媽媽說，兒子從小身體就有狀況，愈大愈控制不住自己，一直有在就醫吃藥，卻沒有機構願意收留，累計下來的《社維法》罰鍰已超過200萬，所以拜託法官當庭收押，這是唯一的辦法，不希望再有下一個受害者。

台北地檢署複訊後，認定蔡男前科累累，有再犯之虞，因此向台北地院聲請羈押。經召開羈押庭，法官6日深夜裁准羈押。

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