影片曝！17歲男鐵軌旁拍唯美短影音　下秒遭火車撞飛

記者張靖榕/綜合報導

印度又發生一起為了拍影片遭火車撞飛事件,泰倫加納邦17歲少年拉吉(Ch Akshay Raj)為了拍火車從身後掠過的唯美畫面,背對著火車漫步在鐵軌旁,結果下秒慘被撞飛,當場倒地不起。他的腿部扭曲、臉部嚴重受傷,所幸最後被救回一命。

