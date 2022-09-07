影片曝！17歲男鐵軌旁拍唯美短影音　下秒遭火車撞飛

記者張靖榕／綜合報導

印度又發生一起為了拍影片遭火車撞飛事件，泰倫加納邦17歲少年拉吉（Ch Akshay Raj）為了拍火車從身後掠過的唯美畫面，背對著火車漫步在鐵軌旁，結果下秒慘被撞飛，當場倒地不起。他的腿部扭曲、臉部嚴重受傷，所幸最後被救回一命。

Warning Visuals ⚠️



Train hits youth while making ‘reel’ at railway track near Kazipet, #Telangana



The railway police are advising the youth not to take videos on the railway tracks as they might lose their precious lives in the accidents.@GMSRailway@RailMinIndia pic.twitter.com/JHnKZ9Xma5 — The Seithikathir (@IndiaNewsDigest) September 4, 2022

▲拉吉被火車撞飛。（圖／翻攝推特）

拉吉本月4日在卡齊佩（Kazipet）火車站附近鐵軌旁漫步，打算將拍下的情境影片PO到社群軟體上。畫面顯示火車按照拉吉和拍攝者設想中的從後方慢慢駛進，拉吉雙手插在口袋裡，頭低低盯著地上緩步向前，試圖營造一種瀟灑又心事重重的帥氣形象。

火車繼續向前，下秒直接撞翻離鐵軌太近的拉吉。他當場被撞得雙腳離地，臉部砸向地面，負責拍攝的朋友趕緊向前查看。

拉吉腿部當場脫臼，耳朵爆血，後來經鐵路警察幫忙緊急送醫，臉部和腿部嚴重骨折的拉吉最終撿回一命。拉吉的浪漫影片也成為鐵路警察的警世影片，拿來向大眾宣導「不要在鐵軌附近行走，以免發生危險。」