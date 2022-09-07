　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

影片曝！17歲男鐵軌旁拍唯美短影音　下秒遭火車撞飛

記者張靖榕／綜合報導

印度又發生一起為了拍影片遭火車撞飛事件，泰倫加納邦17歲少年拉吉（Ch Akshay Raj）為了拍火車從身後掠過的唯美畫面，背對著火車漫步在鐵軌旁，結果下秒慘被撞飛，當場倒地不起。他的腿部扭曲、臉部嚴重受傷，所幸最後被救回一命。

▲▼印度少年裝逼拍片被火車撞飛。（圖／翻攝推特）

▲拉吉被火車撞飛。（圖／翻攝推特）

拉吉本月4日在卡齊佩（Kazipet）火車站附近鐵軌旁漫步，打算將拍下的情境影片PO到社群軟體上。畫面顯示火車按照拉吉和拍攝者設想中的從後方慢慢駛進，拉吉雙手插在口袋裡，頭低低盯著地上緩步向前，試圖營造一種瀟灑又心事重重的帥氣形象。

火車繼續向前，下秒直接撞翻離鐵軌太近的拉吉。他當場被撞得雙腳離地，臉部砸向地面，負責拍攝的朋友趕緊向前查看。

拉吉腿部當場脫臼，耳朵爆血，後來經鐵路警察幫忙緊急送醫，臉部和腿部嚴重骨折的拉吉最終撿回一命。拉吉的浪漫影片也成為鐵路警察的警世影片，拿來向大眾宣導「不要在鐵軌附近行走，以免發生危險。」

►台東21國際渡假村激殺價2888元！衝一波愜意小旅行

ET快訊
「眼睛業障重」海濤法師10億資產沒了！　跟弟子鬧翻淨身出戶
快訊／張育成達成大聯盟百安！台灣第一人
北市民生社區性侵狼2年犯案6次　媽媽哭求法官「當庭收押」准了
永和大哥分屍弟弟：他欺負我！　搭公車逃公館破案關鍵曝
今「白露」全台有雨！可能有颱風模擬路徑曝　連假這天水氣增
連千毅20萬交保又被刑事局帶走　「名錶鑽戒iPhone都假的
快訊／連千毅涉NFT洗錢疑雲！檢方諭令20萬元交保

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

特拉斯：國內外安全息息相關　將捍衛全球自由民主

吹風機爆炸噴巨大火球！　理髮店瞬間陷火海影片曝

Fed升息陰影、歐洲能源危機　美股收黑173點、台積電ADR跌1.08%

影片曝！17歲男鐵軌旁拍唯美短影音　下秒遭火車撞飛

為台灣有事準備　日將在琉球群島增設燃料彈藥庫

羅馬尼亞女記者控總理「論文抄襲」　私密照被外流人身安全受威脅

美國晶片法案補助準備上路　最晚明年2月開放申請

國際火線／特拉斯譯名不靠譜　台媒「被大陸統一了」？

英國女王「正式任命」特拉斯就任首相　打破傳統在蘇格蘭就職

台男「持刀攻擊」泰國加油站　無辜情侶座車遭恐怖入侵

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

辭法警顧中風母10年…孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

分屍么弟！大哥認「我做的」　帶行李箱被逮急喊：有鈔票

特拉斯：國內外安全息息相關　將捍衛全球自由民主

吹風機爆炸噴巨大火球！　理髮店瞬間陷火海影片曝

Fed升息陰影、歐洲能源危機　美股收黑173點、台積電ADR跌1.08%

影片曝！17歲男鐵軌旁拍唯美短影音　下秒遭火車撞飛

為台灣有事準備　日將在琉球群島增設燃料彈藥庫

羅馬尼亞女記者控總理「論文抄襲」　私密照被外流人身安全受威脅

美國晶片法案補助準備上路　最晚明年2月開放申請

國際火線／特拉斯譯名不靠譜　台媒「被大陸統一了」？

英國女王「正式任命」特拉斯就任首相　打破傳統在蘇格蘭就職

台男「持刀攻擊」泰國加油站　無辜情侶座車遭恐怖入侵

囂張！黑衣人「近身恐嚇」新北議員　強討8千萬直擊

快訊／張育成達成大聯盟百安！台灣第一人

6款神級抗老精華新品！Kiehl’s 0.3A醇、紫熨斗升級版，鬆弛紋路斑點全搞定

「眼睛業障重」海濤法師10億資產沒了！　跟弟子鬧翻淨身出戶

李安次子爆「密婚大6歲女友」！婚戒藏不住回應了…爸爸反應曝光

華航暖心餐盒應援鄰近地區的第一線醫護人員　力挺防疫英雄

「夜晚想很多星座」Top 3 ！　第一名莫名負能量，跟白天判若兩人

居家烤肉族必收！8款電烤盤推薦　兩用鍋也能吃火鍋

貿協率22家企業參加全球最大法蘭克福汽配展 　開拓新市場商機

連千毅20萬交保又被刑事局帶走　「名錶鑽戒iPhone都假的」

媽吸地板遇擋路柴犬！　拉尾巴、纏到線都不動

國際熱門新聞

「烏克蘭正妹」色誘釣到俄軍　送炸彈大禮

她驗DNA發現男友是親哥　交往6年都上床了

特拉斯譯名不靠譜　台媒被陸統一了？

台男持刀攻擊泰國加油站　無辜情侶座車被入侵

比平常更持久！男友「親熱1細節」被抓包偷吃

烏克蘭阿公太威　一把步槍擊落俄戰機

女王任命特拉斯就任首相　打破傳統在蘇格蘭就職

羅馬尼亞女記者揭發總理論文抄襲　遭人身安全威脅

17歲男鐵軌旁拍唯美片　下秒遭火車撞飛影片曝

美國晶片法案補助準備上路　最晚明年2月開放申請

吹風機爆炸噴火球！　理髮店陷火海影片曝

為台灣有事準備　日將在琉球群島增設燃料彈藥庫

影片曝！　印度大怒神直墜15公尺重擊地面釀16傷

他騎車尋弟　半路「兄弟相撞」慘死

更多熱門

相關新聞

勇媽掰老虎嘴救15個月兒　重傷垂死送醫

勇媽掰老虎嘴救15個月兒　重傷垂死送醫

印度中央邦25歲女子艾查娜(Archana Choudhary)發現出生15個月兒被老虎叼走，手無寸鐵的她勇敢與老虎搏鬥，最後成功從老虎口中救出男嬰。2人被發現時都身受重傷，男嬰頭部受到重傷，她則是肺部慘被刺穿，目前正在醫院接受治療。

在鐵軌旁散步拍片　17歲男被火車高速噴飛

在鐵軌旁散步拍片　17歲男被火車高速噴飛

影片曝！　印度大怒神直墜15公尺重擊地面釀16傷

影片曝！　印度大怒神直墜15公尺重擊地面釀16傷

長結石小便痛爆　男崩潰揮斧頭斷莖

長結石小便痛爆　男崩潰揮斧頭斷莖

飛天鞦韆15m高空鬆脫！急墜重摔乘客噴飛

飛天鞦韆15m高空鬆脫！急墜重摔乘客噴飛

關鍵字：

印度Ch Akshay Raj

讀者迴響

熱門新聞

醫生「娶學歷低老婆」　孩都高顏值！20年後崩潰了

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

楊丞琳海鮮風波後現身！　「0表情」陸網留言打氣

即／連千毅稱賣假貨只是代言！上銬移送新北檢

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

13歲童被媽媽逼運動！跳繩5分鐘半身癱瘓

又有颱風？首發預報路徑：下周逼台

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

內政部酸楊丞琳：有人說在台灣吃海鮮很奢侈

永和男肢解親弟丟垃圾車　殘肢恐已燒毀

連千毅變身假貨天王！買NFT換名錶　警：全是假的

阿堂鹹粥沒開發票遭檢舉！老闆：很不服氣

被要求簽承諾書　柯：管你去死的

更多

最夯影音

更多
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言
吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面